Anderson, vocalista do Molejo, está em estado grave por câncer raro

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado em estado grave por conta de um câncer inguinal, descoberto em 2022, no último domingo (24). A informação foi anunciada nesta madrugada pela equipe do artista.

“A assessoria do grupo MOLEJO vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo, em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor”, publicaram no Instagram do grupo musical.

O cantor está em tratamento contra um câncer inguinal, um tipo raro da doença, localizado na região da virilha e que afeta o pênis e o ânus. Ele havia recebido alta em 19 de março, após 21 dias internado, mas precisou voltar ao hospital depois de passar mal.

O que é câncer inguinal, que o vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, tem?

Câncer inguinal são os tumores malignos na região da virilha, também conhecida por área inguinal. Ele pode surgir por uma metástase de cânceres de outras partes do corpo, como próstata, testículo, ovário, entre outros. Basicamente, eles se espalham para os gânglios linfáticos da virilha, causando a doença.

Continua após a publicidade

Os sintomas variam conforme seu agravamento, mas geralmente são: dor ao urinar ou na região, caroço na virilha, inchaço persistente e perda de peso abrupta. Para o diagnóstico, uma série de exames devem ser feitos. Além deles, é preciso realizar uma biópsia, que identifica se é maligno ou não.

O tratamento do câncer inguinal pode envolver quimioterapia, cirurgia e radioterapia, a depender de aspectos individuais de cada paciente.