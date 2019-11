Amiga de Marina Ruy é uma das vítimas de acidente de avião na BA

A digital influencer e empresária Maysa Marques Mussi, 27 anos, foi uma das vítimas do acidente com um jato executivo que caiu em Barra Grande (BA). A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia ao G1.

Maysa era conhecida por atuar no setor de comunicação e havia se casado recentemente também na Bahia. Em setembro deste ano, ela e Eduardo Mussi organizaram uma cerimônia em Itacaré e uma das madrinhas do casal foi a atriz Marina Ruy Barbosa.

Maysa morreu na noite do último sábado (16). Ela estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após ser transferida do Hospital do Subúrbio, unidade de saúde onde estava recebendo cuidados desde o acidente.

Na quinta-feira (14), o jato em que Maysa estava caiu durante o pouso na pista de um resort em Barra Grande, distrito do município de Maraú.

Ao todo, dez pessoas estavam na aeronave, incluindo o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, e a irmão dela, a jornalista Marcela Brandão Elias. Tuka e Marcela também estão entre as vítimas do acidente e as outras sete pessoas seguem na lista de feridos.

