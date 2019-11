Amaury Jr. engasga em almoço e é internado em UTI

O apresentador Amaury Jr. passou por um susto. Em um almoço de negócios, o conhecido repórter do mundo das celebridades passou mal e chegou a precisar ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, Amaury Jr. encontrava-se em um evento de negócios na casa de Amilcare Dallevo, quando se engasgou com a salada servida no almoço.

O apresentador teve a glote fechada e chegou a convulsionar e desmaiar. Uma ambulância foi chamada e Amaury foi levado ao Sírio.

No hospital, o apresentador realizou exames e foi recomendado a ser internado na UTI. Porém, nada de grave foi diagnosticado além de um galo obtido no momento em que ele caiu no chão durante o desmaio.

