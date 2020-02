A nova música de 007, por Billie Eilish é linda. Ouça um trecho

Desde que Billie Eilish anunciou que será a autora do próximo tema de James Bond, No Time to Die, os fãs da cantora e do espião inglês aguardam com ansiedade para ouvir o novo single da jovem fenômeno.

Afinal, é um sinal de grande prestígio assinar a canção principal de 007 e tem sido o caso desde os anos 60, quando surgiu o franchise. Artistas de renome como Paul McCartney, Carly Simon, Chris Cornell, Jack White, Tina Turner, Garbage, Madonna, Duran Duran, A-ha, Sam Smith e Adele são apenas alguns dos artistas que cantaram na abertura dos filmes. Adele e Smith ganharam ambos o Oscar por suas composições, inclusive (somente eles conseguiram o feito). Smith foi o substituto de última hora da prestigiada banda Radiohead, que fez o tema de Spectre mas que foi rejeitada antes do lançamento do filme (a banda lançou o single mesmo assim, depois do filme chegar aos cinemas).

Como vários temas anteriores de 007, a letra é uma perspectiva feminina sobre o espião inglês. O famoso tema do espião entra no crescendo da canção, que, assim como Skyfall, se inspira nas duas canções consideradas as melhores (ambas cantadas por Shirley Bassey): Goldfinger e Diamonds Are Forever.

Billie canta: “Que eu caí em uma mentira, você nunca esteve do meu lado. Me engane uma vez. Me engane de novo. Como você ousa, o paraíso. Agora você nunca vai me ver chorar. Apenas não há tempo para morrer”.

Não há tempo para morrer ou sem tempo para morrer, é a tradução literal do nome do filme, o Time to Die, que será o último estrelado por Daniel Craig como James Bond.

“Fui uma tola por te amar? Fui irresponsável para ajudar? Era óbvio para todos?”, Billie pergunta na canção.

Nesta quinta (13), Billie revelou um trecho da música no seu Instagram. “Meu irmão e eu escrevemos o tema para o 25º James Bond. É chamado de No Time To Die”, ela postou na quarta (12).

Tem cara de clássico instantâneo de James Bond. O filme chega aos cinemas em abril.