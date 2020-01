007 sinaliza modernização com Billie Eilish na trilha sonora

Depois de Adele, Sam Smith, Madonna, Paul McCartney, Duran Duran, A-ha e vários artistas pop, chegou a vez de Billie Eilish cantar a nova canção principal do novo filme de 007, No Time to Die. A cantora confirmou há pouco em sua conta do Instagram o que os fãs estavam comentando desde ontem (13): “No Time to Die. JAMES BOND. ESTOU CANTANDO A CANÇÃO PRINCIPAL. O QUEEE”, ela postou com a logo do famos espião inglês.

Desde que foi lançada a franquia, a trilha sonora de James Bond é um dos grandes trunfos e destaques dos filmes. As canções que são clássicas na abertura de cada produção, sempre seleciona algum artista pop em destaque. A americana Billie Eilish é o nome do momento no universo da música, com o grande sucesso de 2019, Bad Guy e mais seis indicações para o Grammy Awards. Ela foi a artista mais jovem a ter sido indicada nas principais categorias do maior prêmio da música e também já é a mais jovem na história de 007 também.

Artistas consideram um prestígio poder ‘abrir’ um filme de James Bond. Recentemente, Adele e Sam Smith ganharam o Oscar de Melhor Canção Original por suas colaborações.

Mas nem tudo são flores.

A canção de Madonna, Die Another Day, foi duramente criticada por Elton John na época do lançamento (ele mesmo nunca foi convidado para fazer sua colaboração) e fãs não a colocam entre as melhores já feitas. Muito se falou de Beyoncé assinando a canção do próximo filme (que dizem que trará uma 007 mulher e negra), mas não passou de rumores.

E ser adorado por fãs e críticos não assegura nada. A banda Radiohead chegou a produzir a faixa Spectre para o filme 007 contra Spectre, mas foi descartada e substituída justamente por Sam Smith, que levou o Oscar por Writing’s on the Wall.

“Pediram para que a gente fizesse uma música para o novo Bond, Spectre. Sim, pediram mesmo”, tuitou Thom Yorke em 2014. “Não deu certo… mas virou algo nosso que amamos muito. Conforme o ano vai chegando ao fim, achamos que iam gostar de ouvir. Feliz Natal. Que a força esteja com vocês,” ao liberar a música nas redes sociais.

Eilish tem um som eletrônico mais atual, mas não romântico como Adele e Sam Smith, o que sugere uma modernização da franquia. Será que ela vai ser sucesso?

filme chegará aos cinemas em abril e será o último com Daniel Craig como James Bond. Confira o trailer.