Saiu o trailer de “007 – Sem Tempo Para Morrer” e esse filme promete!

Os fãs do famoso espião James Bond, conhecido pelo código 007, já podem comemorar! A Universal Pictures divulgou nesta quarta-feira (4), o trailer oficial do filme 007 – Sem Tempo pra Morrer, com Daniel Craig como protagonista da trama.

Na história do novo longa, o agente secreto abandona a vida tranquila dele na Jamaica para impedir os planos do vilão Safin, interpretado por Rami Malek, ator que ganhou um Oscar pelo papel de Freddie Mercury, em Bohemian Rhapsody.

Além de Malek, as mulheres também marcarão presença no filme! A atriz britânica Lashana Linch que atuou em Capitã Marvel no papel da piloto Maria Rambeau, e Ana de Armas que interpretou Joi, uma amante holográfica em Blade Runner 2049, estão confirmadíssimas no projeto. A direção fica por conta de Cary Joji Fukunaga.

A franquia do espião é uma das mais antigas e famosas dos cinemas, só para ter ideia do poder, as últimas quatro produções arrecadaram em torno de 8 bilhões de reais por todo o mundo.

O novo filme deve estrear recheado de ação, lutas, e cenas de amor. O lançamento está marcado para o dia 9 de abril de 2020 e Phoebe Waller-Bridge, de “Fleabag”, é uma das roteiristas.

Confira o trailer aqui!

