O ano de 2018 começará com um belíssimo fenômeno astrológico. Logo no primeiro dia do ano, em 1º de janeiro, acontece a superlua – quando o momento em que o período de lua cheia coincide com o ponto de maior aproximação do satélite natural da Terra com o planeta.

A superlua está prevista para acontecer às 19h56, pelo horário de Brasília, da próxima segunda-feira. Neste dia, o satélite estará a 356,5 mil quilômetros da Terra – a distância padrão entre os dois corpos celestes é de 384 mil quilômetros. Esta será a maior proximidade entre os astros ao longo do ano.

Além da superlua do dia 1º, janeiro também será palco de outros fenômeno similar no dia 31. Porém, no final do mês o diferencial será a presença de um eclipse total do astro, fazendo com o que o fenômeno se chame Superlua Azul.

