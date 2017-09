O mais rápido dos corpos celestes, a Lua leva em torno de 28 dias para percorrer os 12 signos do zodíaco, mudando de fase toda semana e projetando em nós inspirações e desejos. Por vezes, indica que um processo deve chegar ao fim; em outras, anuncia que um novo ciclo está para começar. Mas não é a única a causar revoluções. Enquanto os astros prosseguem em seus movimentos, ela entra em sintonia com cada signo, sugerindo um espírito específico, uma intenção.

Todos os signos estão no seu mapa e cada um deles apresenta um setor de impacto, como o amor, as finanças, a carreira, a vida em família, a casa. A combinação da fase da Lua com o lugar dela no céu revela onde você deve concentrar forças – caso esteja querendo mudanças – ou de onde virão os próximos desafios. Assim, você não é pega despreparada. Deixe o Guia da Lua por perto e consulte-o sempre que desejar.

Como funciona

Basta checar na tabela abaixo qual a combinação da fase da Lua com o signo em que ela se encontra no dia em que você busca orientação. Depois, role a tela para ler a descrição referente à Lua indicada.

Exemplo: dia 04 de setembro = Lua Crescente em Aquário

Clique na imagem para ampliar

LUA NOVA EM…

… ÁRIES

A energia é ideal para começos: coloque em ação o que vinha adiando, desde uma dieta até a busca por outro emprego ou endereço. Não espere ajuda de ninguém, pois só você pode tomar a dianteira neste momento. No trabalho, agarre oportunidades; no amor, perca a timidez e declare-se para quem você ama.

… TOURO

Defina novas metas materiais e crie uma estratégia sólida para alcançá-las. Lance suas intenções para o Universo, mas apenas aquelas que realmente deseja concretizar. Apoie-se em pessoas, ambientes e situações que tragam confiança e estabilidade a você.

… GÊMEOS

Passe para o plano das ideias. Preste atenção nos seus pensamentos e crie conexões. É hora de lançar-se na busca por conhecimento e articular novas possibilidades. Quando for conversar, treine para manter-se aberta e aprender com o que o outro está dizendo.

… CÂNCER

Esta Lua incentiva a chegar mais perto dos seus desejos. É favorável para retomar antigas amizades e reforçar laços que esfriaram. Faça de seu lar um santuário para refletir. E busque uma atividade que equilibre mente e emoção.

… LEÃO

Cultive a alegria e o entusiasmo e exponha seus talentos e suas qualidades. Recupere a autoestima que ficou baixa depois de certos desafios. Abra espaço na sua vida para atividades que tragam prazer e satisfação.

… VIRGEM

Melhore seu estilo de vida estabelecendo uma rotina de exercícios e hábitos alimentares mais saudáveis e revendo relações com pessoas próximas. Não dê importância demais àquilo que não merece essa dedicação e use a racionalidade para entender sentimentos confusos que surgirem.

… LIBRA

Tudo que se inicia agora terá mais sucesso se for feito a dois – desista de querer brilhar sozinha. Delegue, peça ajuda e compartilhe. Proponha sociedades, forme equipes.

… ESCORPIÃO

Profundidade é a palavra-chave da vez. Vasculhe fundo para entender o que não cabe mais em sua vida e o que você quer adicionar. Se uma relação não estiver bem resolvida, fale com

a pessoa e deixe a mágoa para trás.

… SAGITÁRIO

Expanda seus horizontes. Ficar reduzida a um espaço não lhe trará ganhos. Veja se está explorando todo o seu potencial. Use a resposta para fazer mudanças pontuais em sua vida.

… CAPRICÓRNIO

Seu ânimo inspira a trabalhar e produzir.O resultado dessa energia, porém, só será visto a longo prazo. Faça tudo com a maior competência possível e com alto nível de qualidade e excelência – assim, o reconhecimento virá.

… AQUÁRIO

É tempo de estimular a originalidade, a criatividade e a ousadia. Tome providências para a vida correr mais arejada. Procure fazer tudo de maneira diferente: surpreenda em um relacionamento, apresente um projeto inovador na empresa, faça uma aula de exercícios inédita.

… PEIXES

Nada é obrigatório agora e você não precisa se prender a amarras. Dê um pouco de espaço para os sonhos e a intuição. A liberdade pode trazer incontáveis benefícios. Crie momentos de contemplação e permita ações altruístas. A água tem poder de cura nestes dias.

LUA CRESCENTE EM…

… ÁRIES

Você só alcançará o que deseja se não desistir ao primeiro obstáculo. Não há espaço para fraquejar ou dar chance à concorrência. Coloque mais energia naquilo que quer que dê certo. O metabolismo está acelerado: faça exercícios aeróbicos se quiser perder peso.

… TOURO

Pare de atirar para todos os lados e foque no que é realmente necessário. Concentre- -se! Cumpra a agenda de um tratamento, cuide de seus investimentos (eles devem render mais agora) e tire da cabeça relações superficiais.

… GÊMEOS

Ninguém vai bater à sua porta com uma proposta irresistível. Em vez de esperar por isso, vá se mostrar para o mundo: frequente jantares, festas e eventos. Comunicação bem-feita faz toda a diferença. Se precisar relaxar, caminhe e deixe a cabeça espairecer.

… CÂNCER

Envolva-se emocionalmente só com os planos que deseja ver florescendo. Trate cada questão com cuidado, delicadeza e atenção total – o que é necessário para crescer bem. Este é um bom momento para mudanças de lar e para aumentar a família.

… LEÃO

As probabilidades estão empatadasentre aquilo que você deseja e o queas circunstâncias permitem. Faça a diferença aparecendo nos lugares e deixando boa impressão. Viagens de lazer são bem-vindas. Corte o cabelo agora e o verá crescer rapidamente.

… VIRGEM

O momento pede especificidade: aperfeiçoe, detalhe e corrija projetos, relações e até planos de viagem. Vale ainda para obras em casa. Quanto mais precisão em relação ao desfecho que

quer, maior a chance de êxito.

… LIBRA

Esta é a melhor Lua para casar: a fase crescente indica que algo está caminhando para o amadurecimento e o signo é ligado à harmonia. A combinação beneficia qualquer tipo de acordo ou parceria.

… ESCORPIÃO

Aposte com paixão na busca do seu objetivo. Nenhum plano, relacionamento ou atividade vai crescer se houver descaso. A energia sexual estará em alta; então, aproveite com seu parceiro. Os processos de regeneração são beneficiados.

… SAGITÁRIO

Olhe para a frente: o que está fazendo hoje vai levá-la aonde? Se a resposta for agradável, não recue, mantenha-se no caminho que havia escolhido. Inspire-se naquilo de positivo que tirará de cada fase – a expansão pessoal deve ser seu foco. Evite dietas muito rígidas. O ânimo não está para isso.

… CAPRICÓRNIO

Com uma visão realista, racional e mais pragmática, fica fácil selecionar projetos, atividades e relacionamentos que têm chance real de vingar enquanto deixa de lado aqueles que já mostraram estar longe da concretização.

… AQUÁRIO

Um pouco de criatividade pode fazer um projeto avançar mais rapidamente. Não vale agir como sempre. Invente estratégias novas e mais ousadas.

… PEIXES

Neste momento, as coisas se desenvolvem e ficam robustas rapidamente – como num passe de mágica. Siga a lei da menor resistência e se entregue de verdade àquilo que as circunstâncias colocam em seu caminho.

LUA CHEIA EM…

… ÁRIES

É impressionante como questões há muito pendentes se resolvem com agilidade sob esse signo dinâmico. Você estará mais independente e individualista. Então, é melhor assumir alguns compromissos sozinha.

… TOURO

Fase de colheita dos frutos de projetos, aspirações e relacionamentos. Continue cultivando-os se quiser que os efeitos sejam duradouros. Não deixe de descansar e dedicar algum tempo

para fazer o que gosta.

… GÊMEOS

A influência desse signo da comunicação faz com que as conversas fluam com facilidade e as notícias se espalhem depressa. Portanto, escolha quais informações quer tornar públicas e tire proveito desses movimentos: suas ideias podem ganhar impulso mais rápido.

… CÂNCER

A sensibilidade estará aflorada e é provável que você se sinta carente e cansada. Adie decisões que exijam sangue frio. Nos relacionamentos, crie intimidade. Se puder, dedique-se apenas a tarefas que conhece bem, terrenos que não precisam ser desbravados.

… LEÃO

Esta combinação é de exuberância total. Não deixe de aproveitar cada segundo fazendo apenas aquilo que der vontade. Comemore até as pequenas conquistas. Valorize seu trabalho, mostre a todos que você faz a diferença e, quando tiver um tempo, cuide de si mesma.

… VIRGEM

Diminua as críticas. Essa intransigência não vai levá-la a lugar algum. Por mais que a desordem deixe você irritada, é preciso colocar-se no lugar do outro, saber que tem alguém que também a observa. Os pequenos atos contam muito no amor. O momento é ideal para um check-up.

… LIBRA

Esta Lua enaltece os pares e ninguém vai querer ficar sozinho. Saiba pedir se o parceiro não estiver lhe dando o suficiente (mas também analise se você está se doando). A energia vale para negócios, mas, se surgir um impasse, ceda.

… ESCORPIÃO

É provável que seus projetos evoluam bastante nas próximas semanas, mas cuide para que o envolvimento não fique apenas na superfície. Mergulhe fundo em tudo que fizer. As paixões são intensas, mas muitas vezes resultam em brigas por ciúmes.

… SAGITÁRIO

A vida não tem limite de expansão – nem a nossa vontade de crescer. Você deve estar querendo realizar mais e mais. E deve ir atrás. Afinal, os resultados alcançados serão grandiosos. Persiga a fartura em todos os âmbitos da vida, principalmente nos relacionamentos.

… CAPRICÓRNIO

Se investiu tempo, energia e dedicação em algo, é natural que receba as recompensas por seu esforço. Entretanto, se esse resultado brilhante não veio, talvez você precise repensar quanto está se empenhando e Se isso deve mudar. Comprometa-se!

… AQUÁRIO

Aceitar que o outro é diferente de nós, que tem desejos e necessidades próprios, é a lição agora. Cobranças e chantagens emocionais não funcionam: deixe as pessoas virem e irem embora naturalmente.

… Peixes

Uma bela dose de romantismo vai aquecer estes dias. A sintonia funciona bem para eventos públicos e apresentações também. Use músicas e rituais para acalmar a mente.

LUA MINGUANTE EM…

… ÁRIES

Tome a iniciativa e termine uma relação que não vai bem, saia do emprego que a deprime, finalize um tratamento de saúde. Esvazie-se de mágoas.

… TOURO

Finalmente um alento: o que quer que vinha atormentando você dará uma trégua. Agora, conseguirá agir sem sentir o peso da pressão sobre as costas e voltará a dormir com tranquilidade à noite. Analise as despesas que pode cortar do orçamento.

… GÊMEOS

Adapte-se: o que não aconteceu até agora tem pouca chance de dar certo. É melhor partir para outro plano. Aproveite a atmosfera mais calma para ter conversas tensas, que podem gerar explosões entre você e o interlocutor.

… CÂNCER

Ceda à vontade de ficar em casa e cuidar de assuntos domésticos: é normal querer recolher-se por um tempo. Buscar o descanso ou lamber as feridas até curá-las trará bons resultados. Quando passamos um período sozinhas, apenas na própria presença, a alma ganha espaço para se manifestar.

… LEÃO

Faça uma autoanálise e encontre dentro de si mesma sentimentos de alegria e autoestima, sua luz própria. Antes de nos jogarmos para o mundo, precisamos estar bem. Este novo ciclo de autoconfiança dará espaço para mais conquistas e realizações.

… VIRGEM

Há momentos em que precisamos parar e colocar os acontecimentos em retrospectiva. Reveja os resultados gerados pelo último ciclo. Essa análise crítica e minuciosa ajudará a ver o que não deu certo e por quê. Depois, é hora de ajustar as estratégias para o próximo capítulo. Refaça cálculos do seu orçamento e engate uma dieta detox.

… LIBRA

Foque em reconquistar o equilíbrio nas relações. Tente manter-se isenta para avaliar os últimos acontecimentos. Se quiser começar uma dieta para emagrecer, saiba que ela gerará bons resultados.

… ESCORPIÃO

Que tal eliminar vícios e manias? E também aquela pessoa que deixa o coração apertado. Tire da sua vida o que não acrescenta mais nada. Comece pelo básico: adote uma dieta e marque uma limpeza de pele. Aos poucos, vá evoluindo para tarefas mais difíceis, como o pagamento das dívidas.

… SAGITÁRIO

Alimentar um estado de espírito otimista, independentemente do que estiver acontecendo, vai trazer a melhor saída neste momento. Isso aumentará sua autoconfiança. Se precisar de atitudes mais práticas, fuja da rotina, viaje, visite lugares diferentes.

… CAPRICÓRNIO

A palavra de

ordem é reduzir: gastos, esforços desnecessários, o número de amigos que não agregam nada, as relações que a deixam mais insegura do que feliz. O caráter racional de Capricórnio

vai tornar essa

missão menos difícil

do que parece.

… AQUÁRIO

Você se sentirá livre e terá atitudes arrojadas, que vão trazer a libertação de hábitos antigos e de lugares opressores. Permita-se fazer a sua vontade e seguir seus instintos.

… PEIXES

Não é aconselhável desistir agora. Persista, pois daí virão os bons resultados. Negociações são feitas de forma suave neste período, criando o ambiente ideal para desfechos benéficos.