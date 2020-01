20 hot pants incríveis para arrasar muito neste Carnaval

De uns anos para cá, bodies e maiôs reinaram absolutos na moda carnavalesca, muito por conta da praticidade e conforto que essas peças costumam proporcionar. Mas parece que, dessa vez, outro item fashion igualmente confortável entrou no radar como alternativa para compor os lookinhos de Carnaval: as hot pants.

Com modelagem bem similar à de um shortinho convencional, a hot pant apresenta uma pegada retrô e tem como diferencial o tamanho da cintura, sempre alta, além do comprimento, mais curtinho. A peça ganha pontos por ser versátil e combinar facilmente com tops e camisetas variadas – podendo até mesmo ser usada na praia, dependendo do tecido.

Para os quatro dias de festa a gama de opções de hot pants disponíveis para compra se torna ainda maior, com modelos holográficos, estampados, cheios de glitter e paetês. Fomos atrás de diferentes lojas que contam com o produto, e reunimos a seguir 20 ideias de hot pants para você usar neste Carnaval.

Serviço:

AMARO: https://amaro.com/moda-feminina/carnaval

Authen: https://authen.com.br/carnaval

C&A: https://www.cea.com.br/

El Gato Store: http://www.elgatostore.com.br/

Elo7: https://www.elo7.com.br/vemnimimpurpurina

Folie: http://www.foliecarnaval.com.br/

Hope: https://www.hopelingerie.com.br/

Loungerie: https://www.loungerie.com.br/

Marisa: https://www.marisa.com.br/

OQVestir: https://www.oqvestir.com.br/market-33?O=OrderByScoreDESC

Renner: https://www.lojasrenner.com.br/

Riachuelo: https://www.riachuelo.com.br/

Shop2gether: https://www.shop2gether.com.br/

*Preços pesquisados em 21 de fevereiro de 2019