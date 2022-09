6 formas de resgatar seu slip dress nos dias frios

Viver no Brasil é uma constante montanha-russa em quesitos climáticos, e não há guarda-roupa que sobreviva a isso. Nessas horas, nada como ter peças curinga que possam ser utilizadas nas mais diversas temperaturas. Acredite se quiser, mas aquele slip dress que parece que a luz no verão pode ficar ainda mais interessante no frio. Vamos de 6 inspirações de looks para reviver esse vestido que virou clássico?

Estilo rocker

Uma jaqueta de couro e um belo coturno conseguem deixar qualquer roupa incrível. Com o slip dress, que é um vestido mais sexy, a pegada glam rock acontece!

Com o clássico blazer

Slip dress com blazer pode ficar bem elegante, e é uma boa pedida para trazer a peça para o ambiente profissional. Se a ideia for ter um look despojado, prefira o tênis e um blazer colorido, já se for algo mais sério e elegante, cores neutras e sapatos mais clássicos.

Com casaco longo

Se estiver bem frio dá para usar com um casaco longo e uma blusa de manga longa por baixo. A moça da foto deixou o look ainda mais poderoso com um salto fino, mas sempre dá para adaptar e escolher uma bota ou tênis.

Com cardigã oversized

Não está tão frio, mas ainda assim precisa estar preparada? Aposte no cardigã em tamanho oversized, que faz um contraponto interessante com a delicadeza e sensualidade do slip dress.

No lugar da saia

O slip dress pode virar uma saia dependendo do que você usar com ele. Com uma blusa de lã e um tênis, dá para ficar quentinha e estilosa. Caso não esteja tão frio, ainda rola usar uma t-shirt por baixo.

E o moletom?

Por que não usar com moletom? A proposta aqui é semelhante, com um contraste entre tecidos e estilos. O slip dress é mais fluído, enquanto a blusa é mais pesada e casual.