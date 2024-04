Truques simples para aperfeiçoar looks do dia a dia

Para mulheres com rotinas agitadas, nada mais justo do que looks versáteis e descolados para enfrentar um dia repleto de demandas e possíveis imprevistos, não é mesmo? Seja na hora de compor visuais elegantes para o trabalho ou versáteis para enfrentar vários compromissos fora de casa, alguns truques são verdadeiros tesouros!

Conversamos com a estilista Yakini Rodrigues, que ensina a tornar peças básicas mais estilosas.

Acessórios: os maiores aliados do styling

Aposte em brincos de cores vibrantes como dourado e o prata. Cintos e colares poderão garantir modernidade e sofisticação para o look

“Peças básicas no geral, de cores únicas, como branco e o preto, permitem diversas possibilidades de looks, desde o despojado até o sofisticado. São itens fáceis de se encontrar e, muita das vezes, em valores democráticos”, conta a stylist.

Mergulhando de vez no mundo dos styling, são os acessórios que protagonizam, segundo Yakini, a mudança radical para qualquer visual, com bolsas de cores chamativas, saltos e sapatilhas ou até mesmo mix de colares e brincos em tons diferentes.

Continua após a publicidade

“O uso de acessórios em cor prata ou dourado, por exemplo, é um tipo de styling muito particular, mas que em alguns casos poderá funcionar bem. O dourado, em alguns casos, pode estar associado a momentos mais festivos, enquanto o prata funciona para momentos mais ligados ao nosso dia a dia. O ideal é unir os elementos quando estiver com o look todo pronto e comparar o que poderá fazer mais sentido, ou misturá-los”, pontua Yakini.

Combinando conforto e tendência

Se engana quem pensa que para estar na moda é preciso gastar rios de dinheiro. Segundo Yakini, embarcar em algumas tendências em alta no mundo da moda pode ser mais simples do que parece, gastando pouco ou quase nada.

“Algumas tendências possuem elementos mais neutros e possíveis de existir no guarda-roupa de qualquer pessoa, como o CLTcore ou quiet luxery, por exemplo. Algumas peças podem ser semelhantes ou similares a algo que já existe em seu armário. Acessórios em couro, brincos e colares vintage, saltos e botas ou alguns broches e correntes. Tudo isso pode ser usado para compor os looks básicos, mas com estilo”, diz.

Continua após a publicidade

Para os estilos mais clássicos, as camisas listradas e as sapatilhas de ponta redonda poderão agregar looks mais sóbrios, sem deixar a elegância e a sofisticação de lado. Brincos de pérolas poderão tornar tudo delicado, caso queira aprimorar o styling.

Já para estilos modernos despojados, que tal apostar na combinação de t-shirts básicas, calça jeans e lenço estampado como acessório? Argolas e colares em prata poderão deixar tudo mais fashion e ainda dar um toque vintage ao look.

“Pense em elementos que de fato você goste, sem se sacrificar pela tendência do momento. Escolher cores que sejam mais práticas para harmonizar em qualquer look, sendo a roupa estampada ou lisa. Escolher por exemplo opções em caramelo, preto, marrom e areia facilitam para combinar com peças que existam no guarda roupa. O styling facilita essas múltiplas possibilidades”.

Continua após a publicidade