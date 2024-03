Sapatilha Mary Jane vermelha é tendência; veja como usar

Quando Miuccia Prada trouxe as sapatilhas para a passarela de inverno 2022 da Miu Miu, a resposta foi rápida: o sapato virou tendência antes mesmo da última modelo sair do backstage. Não demorou muito para a geração Z declarar horror ao velho-novo modismo nas redes sociais. Sorte que a mudança de opinião veio pouco depois: a sapatilha Mary Jane vermelha agora é tendência.

Isso aconteceu graças aos modelitos inovadores presentes no mercado, como a reinterpretação da Mary Jane, numa cor para lá de especial, o vermelho Cherry.

Fato é que a sapatilha Mary Jane recuperou popularidade sob a estética balletcore e agora é a nova obsessão das fashionistas. De bico fino, fechado, arredondado, com tirinhas, vermelha e de aparência sofisticada, o barato da peça é a mistura do clássico com o inovador, tudo num conforto e numa praticidade que importa para as mulheres do século 21.

Neste Roube o Look, contamos mais sobre a história dele, mostramos inspirações e te contamos onde você pode adquirir um para chamar de seu.

Mary Jane é a cara do outono

O sapato recebeu o nome de uma personagem do quadrinho Buster Brown, escrito pelo cartunista estadunidense Richard Felton Outcault, em 1902. Ela usava um calçado baixo com uma tira na parte da frente, bastante semelhante ao modelo.

A história da peça ainda conta com outras participações importantes no mundo da ficção, como em Alice no País das Maravilhas. A protagonista, que calçava sempre um Mary Jane, inspirava inocência a partir de seu visual, transformando um calçado criado para formalidade em um símbolo cultural.

Sua primeira aparição no mundo da moda, entretanto, aconteceu em 1900. Desde a data, etiquetas comandadas por nomes como Mary Quant, Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo e Coco Chanel criaram suas próprias releituras, que hoje se renovam a cada temporada. Chanel, aliás, foi uma das maiores defensoras do modelo, experimentando ideias a partir da simplicidade característica da opção.

O casual é perfeito para o outono

Recentemente, na moda primavera 2023, Miuccia Prada e Raf Simons apostaram em Mary Janes. Maria Grazia Chiuri, da Dior, seguiu o mesmo caminho, embora com tiras até o joelho em um estilo mais pesado. Em 2024, quem ganhou destaque foram as opções em vermelho com uma quantidade de tiras que foge do comum, com três ou mais.

Visual de camisa, jeans e sapatilha Mary Jane é perfeito para dias ensolarados

As inspirações que você confere nesta matéria seguem essa tendência, com uma característica importante de transitar entre estilos diversos e caber em ocasiões tão distintas quanto. O primeiro de todos vai por uma abordagem mais clássica e elegante, enquanto o segundo explora a casualidade e modernidade. O último, por fim, aposta no visual romântico. A questão aqui colocada é que a peça serve independentemente do estilo, trazendo mais personalidade para sua produção.