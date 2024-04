Tendência de moda: 7 modelos de sapatos para o outono

O verão mal acabou, mas já existem várias tendências do que vai chegar com tudo para a próxima estação, inclusive nos pés! Aqui, descobrimos juntas os 7 modelos de sapatos para o outono.

No mundo dos calçados, as opções mais abertas e levinhas dão espaço para modelos encorpados, botas e um estilo que conversa melhor com os dias frios.

E se você já quer começar a se preparar para a estação e não sabe por onde começar, a gente te ajuda! Conversamos com Bruna Guadaim, consultora de imagem e docente na Butique de Cursos Ana Vaz, que indicou sete modelos que vão bombar nos próximos meses. Confira abaixo

Ballet flats: os sapatos queridinhos do outono

Elas já vem em alta há algumas temporadas, mas neste outono/inverno as sapatilhas ganham destaque em versões repaginadas, com transparências, pedrarias, bico quadrado, tiras, além do modelo estilo Mary Jane.

“Elas são super versáteis, podem ser usadas com looks básicos do dia a dia, com jeans e camisetas ou camisas, ou ainda com vestidos curtos ou midi – desde os mais soltinhos de viscose até os mais rentes ao corpo”, diz Bruna.

Também podem ser exploradas com alfaiataria, como um contraponto às peças de estilo mais masculinos. A versatilidade e o conforto fazem com que as sapatilhas transitem de ocasiões básicas até ambientes de trabalho (office look).

Continua após a publicidade

Já as versões mais modernas com pedraria, laços e afins, também ficam ótimas para acompanhar looks noturnos para um jantar a dois ou com as amigas.

Kitten heels

Segundo a especialista, aquele salto baixinho, bem pequeno, ganha destaque principalmente nos scarpins estilo slingback (que são abertos atrás e tem aquela tirinha para fechar), em sandálias e até botas.

Podem ser usados com peças mais clássicas de alfaiataria, como uma calça reta e um casaquinho de tweed, ou um jeans, uma camiseta e um blazer. São perfeitos para compor o office look, mas também funcionam para compromissos do dia a dia e para a noite.

“E, apesar de ser um modelo bem clássico, ele pode compor looks mais ousados, que vão contrastar o sapato com o estilo das roupas, como uma saia acetinada estilo slipdress, com uma camiseta estilo graphic tee, que está super em alta, oversized e muitos acessórios.”

Esse modelo também pode combinar com meia-calça de fio mais fechado, um shorts de couro, um tricô e um trench coat ou casaco oversized. Outra proposta é levar o slingback para festas, pois ele harmoniza muito bem com um vestido curto de paetês e uma meia fina fio 15 ou 20.

Continua após a publicidade

Sapatos metalizados

Podem ser encontrados em sandálias, botas ou scarpins. Bruna aponta que eles trazem um toque de glamour para estilos de sapatos já conhecidos.

A sandália com salto metalizado, por exemplo, pode ser usada com uma meia da cor do sapato ou até colorida, e um vestido reto de tecido mais estruturado – uma produção perfeita para eventos.

Já a bota de salto metalizada pode ser harmonizada com peças em couro (calça ou saia) e camisas oversized ou blusas de tule de manga comprida. Para contrastar, aposte nos laços grandes que estão em alta também nesta estação.

Bota Slouchy

A slouchy é aquela bota com a perna mais soltinha, com um quê de despojada e chique ao mesmo tempo. Elas ficam ótimas com tricôs oversized e pernas de fora, ou com uma meia calça de fio mais grosso.

“Nessa estação, vamos ver as meias vermelhas ganhando destaque. Uma bota slouchy caramelo ou nude, com uma meia vermelha e um vestido maxi de tricô marrom fica super charmoso para aquela viagem badalada ou um evento em que você precisa estar arrumada e, ao mesmo tempo, pode ser mais descolada”, diz Bruna.

Continua após a publicidade

Elas também combinam super bem com vestidos e saias de comprimento mais curtinhos ou midi, além dos jeans retos ou mais justos/skinny. Além disso, funcionam em compromissos diurnos, mas também podem ser usados à noite em looks de contraste com peças de tecido mais elaborados.

Clogs

As clogs vêm com tudo já há algumas estações e não saem de cena neste outono. Divertidas, despojadas e descoladas, elas podem ser encontradas nas mais diversas versões (com pedrarias, texturas e couros diversos, estonadas, com pelinhos, correntes, com ou sem salto).

“A princípio, pode dar aquela impressão de sapato de ficar em casa, ou o bom e velho tamanco. Mas ela ganha as ruas com esses detalhes no modelo, que a deixam super fácil de ser usada em looks mais despojados”, diz Bruna.

Também ficam ótimas com vestidos mais soltinhos no comprimento curto, para dar um contraste de estilos, ou simplesmente para compor o combo de jeans e camiseta.

Bota Meia

Ela também já é uma velha conhecida e, em versões repaginadas e cores tanto escuras quanto mais claras, ganha destaque nesta estação.

Continua após a publicidade

Pode ser encontrada em cano curto ou acima do joelho e funciona com calças justas (jeans, de couro ou outras texturas), mas também com vestidos em comprimentos mini ou midi, principalmente se as botas tiverem o cano longo.

Elas dão um toque de glamour para os looks mais básicos e podem ser usadas com peças mais simples para produções diurnas (como jeans e tricô, calça de couro e um maxi blazer), ou em produções mais ousadas para saídas noturnas (mini saia de couro ou tricô e camisa).

Mocassim

Dos estilos com saltos baixos e modelos mais básicos aos mais elaborados com saltos tratorados, os mocassins ganham destaque há muitas estações.

Neste outono/inverno continuam com tudo! Funcionam bem em diversas versões de texturas e cores, dos modelos mais tradicionais (todo em preto) até aos mais modernos, no metalizado e com correntaria.

“São sapatos tipicamente ‘masculinos’ que podem ser usados com peças também tipicamente associadas a esse universo, como jeans, camisas, alfaiataria e blazers”, diz Bruna.

Continua após a publicidade

Mas ela reforça que esses calçados também podem ser coordenados com peças de estilo mais fluido e femininas, como vestidos soltinhos, saias em A e tricôs.

Além disso, transitam bem do trabalho aos compromissos do dia a dia, até mesmo naquele evento em que você quer substituir o salto por algo mais confortável, sem perder o estilo.