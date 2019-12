Três truques para deixar o look com camiseta mais elegante

A camiseta é uma das peças mais versáteis e confortáveis que existem no guarda-roupa. Seja lisa, colorida, com estampa divertida, de banda ou daquela sua série favorita, a peça traz praticidade e um tom casual para o look.

Entretanto, isso não significa que a peça não pode deixar seu look sofisticado também. De acordo com a especialista em moda Domenique Heidy, a tradicional t-shirt está deixando de ser algo básico, usado em looks mais informais, para assumir destaque em combinações mais elegantes.

“Aquela história de que as camisetas servem apenas para compor um look extremamente descontraído ficou para trás. Prova disso é que as fashionistas têm usado essa peça com mais sofisticação e ousadia. Até nos looks de trabalho ela está presente”, aponta.

Para ajudar a mesclar o conforto das t-shirts com elegância, Heidy dá três dicas essenciais para criar um look sofisticado com camiseta. Confira!

1. Use saia plissada ou lápis

A saia lápis traz um tom mais sensual e formal, sendo ideal para compor looks elegantes para o trabalho. Já o modelo plissado produz um visual mais atual e romântico.

“Ambas podem ser combinadas com uma camiseta, tênis, saltos altos ou até oxfords. O resultado é um look muito interessante e sofisticado”, garante a especialista.

Saia lápis e plissada com camiseta

2. Combine com blazer

Para o escritório, uma boa opção é usar a camiseta com blazer. A combinação traz um equilíbrio entre formalidade e uma pegada mais despojada. “Se colocar uma calça de alfaiataria ou até um jeans sequinho e um bom salto o resultado é espetacular”, garante Heidy.

Blazer com camiseta

3. Abuse do maxi casaco

Para quem é adepto a um visual mais descolado, a combinação de camiseta com maxi casaco é perfeita. Para isso, opte por uma peça estampada, com frase ou que seja branca.

“Desta forma o estilo será despojado, mas terá um ar de formalidade e elegância principalmente quando o casaco tem o corte bem reto. Naqueles dias mais frescos de outono ou inverno, essa é uma opção que cai muito bem”, aponta.

Maxi casaco com camiseta

