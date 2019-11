Alerta tendência: estampa floral virá com tudo no verão

A tendência floral deste ano chega para quebrar todas as regras das estações anteriores. Ela não é mais só romântica – com maxiacessórios e sapatos pesados, ganha estilo urbano. Vale combinar diferentes tipos de flores, usar a mesma estampa em conjuntinhos ou ainda misturar com geométricos. O mais importante é você se sentir linda.

Camisa de linho, Forever 21, R$ 99,90*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 750*.

Tenha em casa

1. Camisa de viscose, Levi’s, R$ 259,90*

2. Shorts de alfaiataria, Zara, R$ 179*

3. Bolsa de palha, Via Mia, R$ 199*

4. Tênis de material sintético, Sonho dos Pés, R$ 119,90*

5. Camisa de viscose, Mindse7, na C&A, R$ 120*

Macacão de algodão, Chica Bolacha, R$ 199*; regata de algodão, C&A, R$ 49,99*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 550*; sapatilhas de couro, Casa Eurico, R$ 239,90*.

Tenha em casa

1. Vestido de viscose, Amaro, R$ 229,90*

2. Regata de algodão, Mindse7, na C&A, R$ 30*

3. Bolsa de palha, Renner, R$ 159,90*

4. Mule de couro, Carrano, R$ 287*

5. Vestido de seda, Vix, R$ 778*

Top de algodão, Renner, R$ 79,90*; saia de algodão, TVZ, R$ 429*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 750*; bolsa de vime, Serpui, R$ 499*.

Tenha em casa

1. Saia de poliéster, Leader, R$ 80*

2. Top de poliéster, Renner, R$ 59,90*

3. Bolsa de palha, Birô, na Zattini, R$ 179*

4. Sandália de material sintético, Inbox, R$ 179,90*

5. Saia de viscose, Farm, R$ 349*

Vestido de seda, Diane von Furstenberg, R$ 2 900*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 750*; sandálias de verniz, Odete Lis, R$ 149*.

Tenha em casa

1. Vestido de poliéster, Amaro, R$ 229,90*

2. Vestido de poliéster, Renner, R$ 129,90*

3. Vestido de crepe, Amissima, R$ 877,90*

4. Sandália de material sintético, Bebecê, R$ 149,90*

5. Bolsa de palha, Amaro, R$ 199,90*

Camisa de georgette, Renner, R$ 109,90*; sutiã de veludo, Leader, R$ 49,99*; calça de poliéster, Caedu, R$ 69,99*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 550*.

Tenha em casa

1. Calça de algodão, Zara, R$ 299*

2. Camisa de crepe, Iorane, no Shop2gether, R$ 443,90*

3. Sandália de material sintético, Santa Lolla, R$ 229,90*

4. Bolsa de material sintético, Constance, R$ 220*

5. Blusa de renda e crepe, Morena Rosa, R$ 549,90*

Blazer de crepe, R$ 399*, calça de crepe, R$ 299*, e camisa de chiffon, R$ 459*, tudo Shoulder; brincos de acrílico, Annaka, R$ 750*; bolsa de ratã, Serpui, R$ 1 438*; sandálias de couro, Casa Eurico, R$ 219,90*.

Quimono, R$ 169,90*, top, R$ 89,90*, e calça, R$ 159,90*, tudo de seda, Vintage and Cats; camiseta de tule, Ashua, R$ 99,90*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 650*.

Tenha em casa

1. Calça de algodão, Amaro, R$ 189,90*

2. Camiseta de tule, Amaro, R$ 209,90*

3. Sandália de couro, Carrano, R$ 322*

4. Quimono de viscose, C&A, R$ 200*

5. Clutch de material sintético, Constance, R$ 180*

Cardigã de georgette, Forever 21, R$ 139,90*; blusa, R$ 49,90*, e saia, R$ 139,90*, ambas de cetim, Riachuelo; brincos de acrílico, Annaka, R$ 750*.

Tenha em casa

1. Saia de algodão, Mindse7, na C&A, R$ 180*

2. Top de viscose, Maria Filó, no Shop2gether, R$ 269*

3. Bolsa de couro, Capodarte, R$ 890*

4. Sandália de material sintético, Bebecê, R$ 149,90*

5. Cardigã de tricô, Amaro, R$ 229,90*

Vestido de algodão, Leader, R$ 139,99*; brincos de acrílico, Annaka, R$ 650*.

Tenha em casa

1. Sandália de palha e material sintético, Inbox, R$ 199,90*

2. Vestido de malha, Renner, R$ 139,90*

3. Vestido de seda, Farm, R$ 498*

4. Clutch de madrepérola, Donna Brasil, R$ 3 000*

5. Vestido de poliéster, Amaro, R$ 249,90*

*Preços consultados em outubro de 2019. Sujeitos a alteração.

Concepção visual Juliana Bueno/Produção executiva Barbara Cestaro/Modelo Rita Carreira (Ford Models)/Beleza Mari Kato (Denis Ribeiro Mgmt), com produtos Dior/Produção de moda Andreia Matos/Assistente de beleza Carlaxane/Tratamento de imagens RG Imagem