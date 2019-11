4 opções de looks com a mesma chemise

Elegante, a chemise é um ótimo investimento se você quiser multiplicar as opções do guarda-roupa – cai bem sozinha ou com sobreposições.

1. Chemise de linho, Ammis, R$ 1 145*

2. Brincos de resina, Occhiali, aluguel a partir de R$ 30*

3. Bolsa de couro, Schutz, R$ 690*

4. Sandálias de couro, Paula Torres, R$ 621*

1. Óculos de acetato, Hickmann Eyewear, R$ 425*

2. Bolsa de couro, Arezzo, R$ 759,90*

3. Saia de poliéster, Amaro, R$ 199,90*

4. Sandálias de material sintético, Renner, R$ 119,90*

1. Brincos de metal, Pri Schiavinato, R$ 59*

2. Bolsa de couro, Andrea Muller, R$ 1 478*

3. Bracelete de resina, Olga, R$ 149*

4. Calça jeans, Pernambucanas, R$ 89,90*

5. Mules de camurça, Alme, R$ 155*

1. Óculos de acetato, Hugo Boss para Safilo, R$ 1 310*

2. Pochete de couro, Verofatto, R$ 496*

3. Vestido de tricô, Viviane Furrier, R$ 599,90*

4. Tênis de lona, Converse, R$ 449,90*

*Preços consultados em outubro de 2019. Sujeitos a alteração.