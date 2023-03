Reta ou godê? Os tipos de saia e como usar cada um

Você sabia que a história de evolução da saia caminha junto com a ascensão de movimentos em prol dos direitos femininos? Uma peça de roupa pode carregar muito peso, além de estilo. Há diversos modelos e tamanhos disponíveis, que acompanham fases de lutas das mulheres – existe uma jornada grande em uma minissaia, por exemplo. A peça carrega uma legião de histórias desde o antigo Egito, passando pela Idade Média até chegar aos dias de hoje. E á diversos tipos de saia: midi, godê, evasê, plissada, reta, minissaia, longa, drapeada. Cada tipo tem um diferente impacto na silhueta, ainda que agora tenhamos uma mentalidade de usar o que gostamos, se livrando de amarras de tipos de corpo.

Com base nisso, conversamos com duas consultoras de estilo, Carolina Garcia do Bureau de Estilo, e Karina Abud, que tem uma consultoria com seu próprio nome, para entender as diferenças entre as peças e quando usar cada uma.

“Cada modelo de saia vai impactar o corpo de uma maneira diferente, mas essa equação é um tantinho mais complexa do que a gente costuma ver por aí. Isso porque não é só o modelo que interfere, mas também o tecido, a cor, os outros elementos que compõem o look e, claro, a relação entre corpo e roupa”, explica Carolina Garcia. Além disso, o que você está usando na parte de cima também colabora com o efeito da saia, completa Karina Abud.

“Esses valores dados às peças são cada vez mais subjetivos e dependem muito da interpretação do espectador e do meio em que se transita”, pontua Karina. Claro que não existe uma fórmula ideal, apenas formas de entender como vai se adaptar ao seu corpo e dia a dia. Vamos aos principais tipos de saias e como eles se adequam a cada silhueta.

Saia reta

A saia reta possui uma modelagem mais ajustada, da cintura até os quadris. Dependendo do tecido, costuma ter abertura ou prega na bainha para facilitar os movimentos. Esse modelo foi divisor de águas entre as décadas de 1950 e 1960. Era um visual bem Audrey Hepburn, composto por suéteres justos, camisas brancas e dando destaque à cintura.

É um tipo de saia que pode ser casual variando o tecido e modelagem, e, se for mais encorpado, pode compor uma roupa ideal para escritório, com uma camisa ou um blazer. “Em linhas gerais, dá pra dizer que as saias mais ajustadas, como as lápis e retas, não permitem nenhuma ilusão de ótica, vemos o corpo tal como ele é”, explana Carolina. Se for uma saia lápis mais justa, vai destacar o quadril, complementa.

Saia lápis

A saia lápis é bem justa, afunilando até o final das coxas e, muitas vezes, possui uma leve fenda na parte de trás para permitir que você se movimente. Mesmo sendo mais sexy, ela ainda é bastante usada em looks formais e até para o trabalho.

Saia evasê

A saia evasê costuma ser estruturada, sendo justa na cintura e alargando no comprimento, formando um “A”. Ficou popular nos anos 1960, e é uma boa opção para quem busca um modelo que não interfira tanto na silhueta e que seja mais discreto.

Saias evasê, godê e plissada trazem uma camada de volume por conta do tecido, funcionando bem para marcar cintura e criar uma silhueta de ampulheta. Especificamente a godê e plissada enfatizam mais o quadril, explica Karina Abud.

Saia godê

Considerada mais romântica, a saia godê é mais rodada e dá um efeito suave ao caminhar. Ela marca a cintura e vai bem acompanhada de partes de cima mais sequinhas. Teve seu auge nos anos 1950, mas segue popular até os dias de hoje.

Saia plissada

Famosa principalmente no tamanho midi, a saia plissada tem dobraduras em todo o comprimento, e costuma ser fabricada em tecidos leves. É vista como feminina e elegante, e não aumenta a região do quadril.

Saia tulipa

A saia tulipa tem pregas na cintura que desaparecem ao longo do comprimento, evidenciando bastante cintura e quadril e aumentando visualmente a região. Pode ser uma boa escolha para quem tem ombros mais largos e deseja equilibrar as proporções.

Comprimento da saia

O comprimento e o calçado que você está usando influenciam muito na maneira como a saia interfere na silhueta. Por exemplo, quando o tornozelo não está exposto, isso pode achatar o visual, conta Karina. “O que faz mais muita diferença é o tipo de sapato”, conta Carolina Garcia. Se você usar uma saia curta com um calçado de gáspea baixa – a parte da frente dos sapatos que cobre os dedos leva esse nome -, o look tem um efeito de harmonia e continuidade. Se você optar por uma bota ou tênis, que possuem a gáspea alta, podem deixar a silhueta cortada. No entanto, essas costumam ser as composições modernas e originais, completa a consultora.

Caimento da peça

Ok, já sabemos que os modelos de saias podem valorizar certas partes do corpo, especificamente cintura e quadril, mas é preciso pensar no caimento. “Modelagens mais complexas e em tecidos mais estruturados tendem a aumentar o volume do corpo e carregar um código mais formal. Já modelagens mais simples e tecidos mais fluidos criam menos volumes e são mais associadas à informalidade”, explica Karina Abud.

Ocasiões para cada tipo de saia

A moda segue por um caminho mais democrático, mas tem peças ainda segmentadas a certas caixinhas, que vão se expandindo aos poucos. “Saia midi e lápis estão associados aos códigos mais formais, mas hoje em dia a adequação para cada modelo tem caído por terra e vale mais a produção toda feita ao redor da saia”, conta Karina Abud. “Por exemplo, uma saia midi usada com tênis e camiseta pode deixá-la bem descolada. Assim como saias mais informais, como a minissaia e tulipa, podem ganhar um ar mais sério se usadas com um sapato e uma blusa mais formal”, completa.

Tecidos, adornos e acessórios também entram nessa equação. “Vale pensar que malha e jeans, em geral, criam looks mais esportivos e casuais. Tecidos planos criam looks mais sérios, sofisticados e formais. Eu ainda gosto de trabalhar com uma terceira categoria, a de tecidos festivos (cetim, tafetá, paetê, etc) que criam looks festivos, como o nome sugere, mas também sexies e sofisticados”, completa Carolina.

Na prática, posso dizer com toda certeza, que a melhor maneira de escolher a melhor saia para o seu corpo, é experimentar diversos modelos, em cores e tecidos diferentes e testar na frente do espelho. Não existe um modelo unânime que vá vestir bem determinado tipo de corpo, porque a maneira como nos relacionamos com nossos corpos muda muito de pessoa para pessoa.

E a pergunta que não quer calar: quais modelos de saia devem bombar em 2023?

A saia jeans é a grande aposta de 2023. A moda Y2K continua com tudo. “Isso significa o retorno da saia jeans! Mas certamente ela vem repaginada, acho que veremos muita saia jeans midi e mais ajustada”, conta Carolina. “Além do retorno da saia jeans, as saias assimétricas apareceram com força nos desfiles e acredito que essa seja uma trend que vá pegar também”. Karina Abud concorda com o retorno da saia midi jeans e aposta também nos modelos mais longos de saias.