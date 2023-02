Diversifique! 8 looks com saia para o trabalho

Que tal aproveitar o clima quente de verão para deixar as calças um pouco de lado no ambiente profissional? Para trazer variedade e deixar suas produções mais leves e interessantes, separamos 8 looks com saia para o trabalho que são apropriados e, claro, cheios de estilo.

Antes de escolher seus looks favoritos, é importante levar em conta alguns pontos, como comprimento (ela deve permitir sentar sem ficar acima da coxa), tecido – que deve ter uma linguagem mais nobre, como linho, algodão, seda, cetim e até a viscose – e a modelagem, que não pode delinear tanto o corpo para evitar uma linguagem sensual que ainda é pouco aceita no ambiente profissional.

Saia lápis com regata e tênis

A saia lápis é bastante formal, mas pode ganhar ares mais modernos quando combinada com o tênis e a regata (prefira opções com tecidos nobres, como o cetim de seda ou linho). Um look descomplicado e apropriado para a maioria dos dress codes.

Saia reta com camiseta

Saias longas e retas também são fáceis de levar para o trabalho por mostrarem pouca pele e delinearem menos as curvas do corpo. O combo com camiseta branca – que agora já é aceita na maioria dos ambientes profissionais – fica estiloso e fácil de compor.

Saia midi estampada com blazer

A saia midi estampada é elegante e moderna, e fica muito bem acompanhada do blazer e do scarpin – duas escolhas clássicas para o trabalho. Se estiver em dúvida de como compor as cores, basta escolher uma das presentes na estampa para servir de base para o restante do look. No caso acima, foi o preto, mas poderia ser o azul, o rosa ou até o laranja.

Saia midi plissada com camisa e sapatilha

Quer um look mais leve? A saia midi plissada é bastante confortável nos dias quentes, e vai muito bem com sapatilhas de bico fino (consideradas mais formais) e camisa, que pode ter detalhes como a amarração na cintura, principalmente quando a saia tem cintura alta.

Saia reta curta com blusa soltinha e salto anabella

A saia reta na altura do joelho é um clássico, e funciona perfeitamente no ambiente de trabalho. Combine com blusas mais formais e de bom tecido, como a escolhida acima, e aposte em sandálias anabella, que são confortáveis e muito bem-vindas no verão.

Saia godê com blusa de manga 3/4

Mais romântica, a saia godê pode ir ao trabalho quando é mais longa, do joelho para baixo. O modelo evidencia o quadril, e é bastante elegante. Combine com uma blusa de manga 3/4 ou camisa, e sapatos formais, como scarpin ou mesmo um Oxford ou mocassim.

Saia evasê com regata e scarpin

A saia evasê é outra curinga para o trabalho, e fica muito bem com scarpin e regata no verão. Descomplicado e bonito!

Saia jeans com scarpin e camiseta

E, claro, a saia jeans não poderia faltar na lista! Modelos midi e evasê são bem aceitos, e ficam um charme com a camiseta e o scarpin, que confere o toque de seriedade ao look.

E então, inspirada?