Toda trevosa: 15 peças góticas para usar sem erro

Você já teve um momento gótico em alguma fase da sua vida? Então saiba que o estilo está de volta, mas de maneira atualizada para retornar às raízes com sofisticação. O movimento dark, que teve início na Inglaterra no finalzinho da década de 1970, promete invadir os looks em 2022 – abraçando todas as idades e indo muito além do preto tradicional.

Veja também: Flats são tendência e reinventam o look de verão com frescor e elegância

Os acessórios com detalhes metalizados ou spikes, os vestidos longos, a camisa listrada, o bom e velho coturno preto e a meia arrastão são itens mais que bem-vindos para compor a produção – clássicos do estilo que fazem um retorno triunfal. Para revisitar e mergulhar de cabeça, elaboramos uma lista com o que há de melhor neste universo. Confira:

1-Coturno com bolsa lateral, Valentina Kister, R$109,90. Compre aqui.

2- Brinco de asas preto, Ania Store, R$79,97. Compre aqui.

3- Vestido de poá, Clock House, R$180,99. Compre aqui.

4- Casaco Trench Coat, Mindse7, R$399,99. Compre aqui.

5- Vestido mid preto, Youcom, R$99,90. Compre aqui.

6-Gargantilha, Generic, R$89,69. Compre aqui.

Continua após a publicidade

7-Kit de quatro pulseiras com cadeado, Youcom, R$39,90. Compre aqui.

8-Meia arrastão, Renner, R$45,90. Compre aqui.

9- Blusa banda Kiss, Renner, R$59,90. Compre aqui.

10- Cinto Western, Amaro, R$99,90. Compre aqui.

11- Colar asa de morcego, Amosfun, R$77,11. Compre aqui.

12- Anel punk, CargoTi, R$58,84. Compre aqui.

13- Corset, Fantasy Shopping Brasil, R$178,80. Compre aqui.

14-Brinco Earcuff Cristais Preto, Avon, R$24,99. Compre aqui.

15-Blusa listrada, Gang, R$59,90. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (02), e podem estar sujeitos a alterações.