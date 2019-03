Vestido de noiva preto, decoração gótica e muita elegância. Assim foi o casamento da psicóloga Talita Alcântara Fontenele e Silva, de 28 anos, e o empresário e baterista Rafael Miranda Ferreira, de 32 anos.

O casal se conheceu no Rock in Rio 2011, durante o show do Angra. Como ambos não são grandes fãs da banda, passaram o show todo conversando. “Ficamos juntos toda a semana, mas nós tínhamos certeza de que o relacionamento não daria em nada, pois morávamos em cidades diferentes – eu em Fortaleza e ele no Rio de Janeiro. Depois disso, mantivemos contato pela internet, passamos a nos falar praticamente todo dia. E quando vimos, nos apaixonamos”, contou Talita.

“Depois de 6 meses de namoro, decidi estudar um ano no Rio de Janeiro, através do programa de mobilidade acadêmica das universidades federais. No fim deste ano, surgiu a oportunidade para o Rafael realizar uma turnê com a banda dele pelo Canadá. Foi um momento bem tenso para o nosso relacionamento, pois eu não poderia acompanhá-lo por conta da faculdade. Então, antes de ele ir para a turnê rolou o pedido de casamento em Cabo Frio”, contou.

Para a noiva, um dos grandes desafios da organização do casamento foi encontrar fornecedores que realmente entendessem a proposta do evento. Muitos até tentaram convencer os noivos a desistirem da proposta. “Nós queríamos algo gótico, dark, mas que não fosse caricato ou com cara de Halloween”, explicou a noiva. O casal fez reuniões com aproximadamente dez decoradores diferentes até que encontrassem um profissional que elaborasse um projeto que realmente atendesse às expectativas.

Gestora do evento, a cerimonialista Eurídice Cavalcante foi a responsável por dar vida à estética gótica que o casal tanto sonhou, usando o castelo do Drácula como maior referência. “Eles chegaram até mim, como todos os noivos, com pouca noção dos elementos que compõe um casamento. Em contrapartida eu estava gerindo um casal super coeso e aberto às minhas orientações. A pista de dança foi toda adesivada de preto, para dar um toque elegante ao espaço. Como a principal referência da noiva era o castelo do Drácula, utilizamos o visual marmorizado, que é uma forte tendência no momento”, contou Eurídice Cavalcante, proprietária da Liven Eventos.

Intimista, a cerimônia reuniu apenas os 90 amigos e familiares mais próximos do casal e foi marcada por detalhes que representavam a personalidade do casal. “A frase que mais ouvimos após o casamento foi que as pessoas podiam sentir a nossa presença em cada detalhe da festa”, explica a noiva.

Um dos destaques foi o look escolhido pela noiva. “Por que não um vestido preto? Cada noiva tem o seu sonho. Algumas querem um vestido todo de renda, outras sonham com um véu de 3 metros… Eu sempre sonhei com um vestido de noiva preto. Era a forma como eu sempre me vi de noiva, fazia sentido para mim”, explicou Talita.

Ficha técnica:

Cerimonial: Euridice Cavalcante, da Liven Eventos

Decoração: Jorge Barroso

Estrutura: JT Eventos

Bolo: Magnificake

Doces: Carol Chocolates

Foto: Erivelton Gomes

Espaço: Mansão Lullas

Banda: The Draft Trio