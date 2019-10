Veja quais os cabelos populares dos anos 90 que voltaram a fazer sucesso

É oficial: os anos 90 estão de volta! A cada dia uma tendência de moda – com o neon e o xadrez – da década volta a ser queridinha. Desta vez, alguns cortes de cabelo e penteados de famosas e personagens da época voltaram a fazer sucesso. Separamos alguns para você se inspirar. Confira:

Chanel

O chanel na altura do queixo de Britney Spears em 1998 é um clássico. Mais reto e sem franja, funciona bem em qualquer tipo de cabelo, desde os mais lisos até os cacheados, além de permitir vários tipos de finalização.

Corte “Rachel”

Apesar de Jennifer Aniston já ter admitido que odiava o cabelo de Rachel na primeira temporada de Friends, não podemos negar que o corte, assim como a série, é icônico. Os fios mais curtos e bem desfiados, cortados em camadas e com algumas luzes caramelo são supermodernos e continuam sendo muito recriados.

Pixie

A atriz Winona Ryder, que atualmente interpreta Joyce em Stranger Things, é uma das mais lembradas quando pensamos em corte pixie. O curtinho repicado e com ar bagunçadinho poderia ter saído de um salão hoje. O cabelo é fácil de cuidar no dia a dia, mas requer visitas frequentes ao salão para não perder o corte. Também funciona para as lisas e as cacheadas.

Volumoso

O volume está cada vez mais em alta. A era das escovas progressivas e relaxamentos está chegando ao fim e parece que finalmente cada vez mais pessoas estão assumindo seu cabelo natural. O corte básico de Mariah Carey, é lindo, simples de manter e valoriza os cabelos cacheados. Os fios mais bagunçados e até com um pouco de frizz são a cara de 2019.

Franja

As franjas são uma das maiores tendências de cabelo dos anos 90. Não importa se os fios eram cacheados ou lisos, a franja quase sempre estava lá. As mais curtas, acima da sobrancelha, como esta de Drew Barrymore, eram uma das preferidas e que voltaram a fazer sucesso hoje. Elas receberam o nome de “baby bangs” por remeterem às franjas das crianças, curtas e mais retas.

