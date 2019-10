Thaila Ayala procurou astróloga para fazer vestido de noiva

Thaila Ayala buscou exclusividade na hora de criar o seu vestido de noiva. O casamento da atriz com Renato Góes aconteceu neste sábado (5) na Igreja do Carmo, em Olinda, e contou com detalhes curiosos na peça matrimonial.

Segundo a Vogue, a atriz buscou uma astróloga para dar um toque especial ao vestido. Andrea Penna revelou como o céu estava no momento em que o casal se conheceu, ou seja, qual era a posição das estrelas e dos astros. Com essa informação, os bordados da peça reproduziram essa informação astrológica.

Feito sob medida pela estilista Marta Macedo, o vestido foi confeccionado com 90 metros de tecido e 1,5 kg de pedrarias. Ao veículo, Marta disse que quatro pessoas foram responsáveis pela confecção da peça, que ganhou um ar romântico, mas ao mesmo tempo moderno.

