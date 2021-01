Fendi leva Kate Moss, Demi Moore e Naomi Campbell à PFW

Kate Moss e sua filha, Lila Moss, abrilhantaram a passarela do desfile de alta-costura da Fendi durante a Paris Fashion Week nesta quarta-feira (27). A coleção marcou a estreia do estilista Kim Jones na label, que por mais de 50 anos teve Karl Lagerfeld à frente das criações.

Com uma capa transparente, a jovem de 18 usou um vestido repleto de conchas prateadas, cobrindo um macacão curto. Nos pés, a modelo calçava botas de cano alto. Após a filha, Kate caminhou pela passarela com um deslumbrante vestido esverdeado.

O público ainda pôde se aproximar de Kate e Lila no final do desfile. Seguindo protocolos de segurança por conta da pandemia, mãe e filha exibiram seus looks dentro de uma caixa de vidro. As duas ficaram juntas no mesmo espaço, pois já passam o isolamento na mesma casa.

Além de mãe e filha, Fendi reuniu um time de personalidades, como Demi Moore, Naomi Campbell, Gigi Hadid e Cara Delevingne, para apresentar peças pensadas para cada modelo e inspiradas no romance biográfico Orlando, de 1928, da escritora inglesa Virginia Woolf e nas esculturas em mármore do artista e arquiteto Lorenzo Bernini.

Das golas altas aos belos bordados minuciosamente trabalhados, as estrelas esbanjaram requinte e contemporaneidade em seus looks. Confira: