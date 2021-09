Do criativo ao luxuoso, 8 looks do Festival de Veneza para se inspirar

A 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza começou a todo vapor não só por ser um tradicional evento em uma das cidades mais elegantes do mundo, mas pelos looks e suas personalidades que passaram pelo tapete vermelho. O evento, que começou no dia 1ª de Setembro e será encerrado no dia 11, reuniu atrizes, celebridades e personalidades da cultura. O que mais chamou atenção foi o glamour e a criatividade que cada convidada transmitia.

Do prateado ao tubinho, do babado às plumas. Uma coisa já deu para garantir, teremos volumes para a próxima temporada e claro, muito brilho no visual. Isso é um sinal positivo depois de tanta coisa que o mundo passou diante da pandemia e marca a volta de cerimônias tradicionais com uma esperança. Esse é um dos festivais mais conceituados do mundo e inspira não só cultura, mas moda e beleza do mundo inteiro. E por falar em beleza, as brasileiras representaram com muito estilo. Mel Fronckowiak celebrou a estreia do marido, o ator Rodrigo Santoro, no filme 7 Prisioneiros e para a cerimônia, apostou em um vestido vermelho da marca Oscar de la Renta.

Já Bárbara Paz, aproveitou o momento e mostrou sua preocupação com as causas ambientais através de seu look. A atriz fez um manifesto a favor da Amazônia e usou um acessório significativo para apoiar a causa. De gravata borboleta, camisa branca assinada por João Pimenta e paletó Gucci, ela mostrou a que veio. Já a top model Adriana Lima deixou claro que não é só nas passarelas que ela faz bonito. A modelo apostou em um vestido luxuoso e decotado da marca Etro e digno de tapete vermelho. Selecionamos alguns looks do Festival de Veneza que não só deram o que falar, como vão nos inspirar!