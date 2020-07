Semana de Moda de Londres terá desfiles presenciais

Depois de uma temporada digital por causa da pandemia do coronavírus, a Semana de Moda londrina pretende voltar ao formato presencial em setembro, seguindo, claro, as recomendações de distanciamento social do governo.

Mas nem por isso o online será completamente deixado de lado: entre os dias 17 e 22 de setembro, o site londonfashionweek.co.uk sediará uma parcela do evento, tornando possível acessar virtualmente o conteúdo exclusivo preparado pela curadoria do British Fashion Council (BFC).

A dualidade de formatos não será a única novidade da Fashion Week de Londres. Normalmente, considerada como a temporada feminina de primavera-verão, desta vez o evento apostará na neutralidade de gênero e na sustentabilidade.

Segundo o site POPSUGAR, na contramão da tradição de sempre focar no que está por vir, tudo indica que desta vez o BFC voltará sua atenção para o agora, escolhendo uma abordagem mais consciente sobre moda e consumo.

A programação completa da Semana de Moda de Londres deve ser divulgada ainda neste inverno.