Curinga do guarda-roupa: seleção de camisas para seus looks

Não há dúvidas de que as camisas estão entre os itens mais versáteis do guarda-roupa. Com uma modelagem clássica e leitura elegante, elas deixam o look bem arrumado e são perfeitas para ir do trabalho ao happy hour sem muito esforço! E elas são mais antigas do que muitos imaginam, viu? A primeira aparição da camisa aconteceu por volta de 3.500 aC, no Egito, embora a versão que conhecemos hoje possa ser considerada uma versão atual da utilizada no século 17 por homens europeus. Para encontrar uma (ou várias) para chamar de sua, preparamos uma seleção especial, olha só:

1) Camisa de algodão listrada, ANIMALE: R$498,00

2) Camisa de algodão oversize lisa, ANIMALE: R$598,00

3) Camisa cropped off-white com manga curta, C&A: R$91,99

4) Camisa de seda manga longa laranja, ANIMALE: R$798,00

5) Camisa com manga bufante, C&A: R$125,99

6) Camisa longa com fenda, C&A: R$139,99

7) Camisa longa estampada, HERING: R$199,99

8) Camisa estampada com gola padre, HERING: R$179,99

9) Camisa muscle tee, HERING: R$159,99

10) Camisa Plus Size, Marisa: R$139,95

11) Camisa com amarração frontal, Marisa: R$76,99

12) Camisa estampa Paisley, Marisa: R$59,99

13) Camisa oversized rosa com amarração na manga, Lança Perfume na ZZ’MALL: R$623,00

14) Camisa oversized bicolor, Lança Perfume na ZZ’MALL: R$723,00

15) Camisa verde, Laguna na ZZ’MALL: R$159,90

