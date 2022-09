7 peças-chave para montar looks para o trabalho

Pode falar a verdade: às vezes, acordar e pensar em uma roupa para trabalhar (ou para algum evento profissional) parece um verdadeiro desafio. Se você está cansada de perder tempo todas as manhãs, saiba que incluir algumas peças-chave no armário pode fazer toda a diferença para se vestir com mais praticidade, mas sem perder o estilo.

E não estamos falando de itens muito complexos: uma simples camisa branca, aquele blazer de bom corte e uma calça jeans clássica te ajudam a compor ótimos looks para o trabalho. Para te auxiliar nessa tarefa, separamos 7 itens para investir já e inspirações de como usar. Vamos lá?

Camisa branca

A camisa branca é uma das curingas nas produções casuais (e informais também). Vai com saia, calça, suéter e por baixo de vestidos. Dá para ficar mais estilosa tendo uma no guarda-roupa. A peça também funciona com outros itens básicos do armário profissional, com blazers, lenços e colares. Agora, se a ideia é ter uma peça mais moderna, vale investir na camisa branca oversized.

Outra peça que saiu do guarda-roupa social para a moda casual, mas que nunca abandonou seu passado. Dá para deixar quase tudo com um ar profissional só adicionando um blazer, e você não precisa nem mesmo apelar para os tons de preto, cinza ou marrom – os coloridos dão conta do recado. A formalidade é garantida com este item.

Calça de alfaiataria

Uma calça de alfaiataria funciona tão bem quanto os itens citados acima e combina com todos eles. Estampada, colorida ou neutra, quando você encontra uma que te veste como uma luva, ela é responsável por trazer elegância.

As saias em comprimento midi são sempre bem-vindas. É muito comum vermos modelos tubinho ou de alfaiataria no ambiente profissional, mas nem todos gostam. Caso queira uma versão mais confortável, vale apostar nos modelos evasê, godê e plissado, que trazem uma proposta semelhante.

Macacão

Os macacões são roupas injustiçadas. A primeira impressão é que podem não combinar com nada ou serem desconfortáveis para ir ao banheiro, por exemplo. Mas é preciso defendê-los, já que os bodies são populares e possuem o mesmo problema. Quando pensamos em looks para o trabalho, o macacão se mostra uma peça fácil de vestir, e que tem um ar sofisticado que é bastante apropriado.

Calça jeans flare

Quando uma calça ou macacão trazem os dizeres flare na etiqueta, automaticamente pensamos em produções mais refinadas. Claro que o jeans flare já se adequa aos looks despojados, mas, ainda assim, não deixa de estar atrelado ao clássico e elegante. O modelo, que é mais aberto na parte inferior da perna, cria um bom equilíbrio no corpo e alonga a silhueta.

Mocassim

Nem sempre é preciso um scarpin para deixar o visual mais profissional. Caso você não seja do time salto alto, invista em um mocassim. Ele combina com as mais diferentes roupas e é uma alternativa para quem deseja um sapato baixo com uma leitura clássica e profissional.