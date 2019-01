Saídas de praia: 12 peças incríveis para usar até no dia a dia

Com cortes ousados, estampas tropicais e tecidos leves e confortáveis, as saídas de praia ganharam as ruas. Os modelos são cheios de estilo e é possível sair direto da areia ou da piscina para a happy hour.

Selecionamos algumas peças especiais. Confira e se jogue nessa tendência!

–

Quimono de poliamida, Bluebeach, R$ 265* Óculos de metal, Polaroid, na Óculos Shop, R$ 167,90* Saia de algodão e seda, Água de Coco, R$ 399* Pantalona de poliéster, Água de Coco, em Coleção Cinco Mares, na C&A, R$ 190* Colar de metal, Renner, R$ 39,90* Chinelos de borracha, Havaianas, R$ 29,90* Short de viscose e linho, Summer House + Gallerist, R$ 519* Panneau de poliéster, Hana Khalil + Gallerist, R$ 450* Kaftan de poliéster, Agustina Gutierrez, R$ 349* Saia de poliéster, Renner, R$ 139,90* Saída de algodão, Calzedonia, R$ 225* Vestido de seda, Sinesia Karol, R$ 2 040*

*Preços pesquisados em dezembro de 2018; sujeito a alteração.

