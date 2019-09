5 tendências para criar looks de primavera

A primavera finalmente chegou! E quer momento melhor do que a meia-estação para inovar nos looks? Os dias com clima ameno permitem combinações mais fresquinhas, mas sem morrer de frio e nem de calor. A equipe de CLAUDIA selecionou looks com algumas das principais tendências da estação para você se inspirar. Confira:

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Mangas bufantes

Diretamente dos anos 80, as mangas bufantes vieram para ficar! Longas ou curtas, elas dão um ar muito romântico ao look e são a cara da primavera, especialmente em vestidos.

Conjuntos

Seja com calça ou saia, os conjuntos estarão super em alta na primavera e são perfeitos para aqueles dias que começam mais frios e depois ficam quentes. Os com estampa floral fazem ainda mais a cara da estação.

Vermelho e rosa

A combinação pode parecer estranha à primeira vista, mas a mistura de rosa e vermelho já é tendência. Para quem quiser começar de maneira mais discreta, não é necessário misturar as cores no look todo. Você pode escolher uma delas e usar a outra apenas em um detalhe pequeno, como no sapato ou na bolsa.

Camisa vestido

O chemise já é um clássico do nosso guarda-roupa. Nesta primavera, a modelagem do vestido promete ser ainda mais simples e ampla, exatamente como uma camisa social masculina. Além das cores mais neutras e básicas, como o branco, nessa estação experimente opções mais coloridas, neon e estampadas.

Floral

É claro que ela não podia faltar, né? A estampa mais tradicional da estação das flores continua em alta, especialmente em vestidos longos e midi com manga comprida, trazendo um ar bem hippie.

Leia mais: Como usar camiseta branca até em looks de festa

+ Look esportivo fora da academia

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade