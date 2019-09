Inspire-se: looks confortáveis e estilosos para curtir o Rock In Rio

Marcada para acontecer nos finais de semana entre 27 de setembro e 6 de outubro, esta edição do Rock In Rio, o maior festival de música do Brasil, acontecerá no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Na composição de um look estiloso para aproveitar o momento, algumas peças são apostas certeiras.

Por se tratar de um festival de música, a exigência principal, obviamente, é não ficar parada. Pular, dançar, cantar, e sentar no chão para descansar exigem um visual confortável e que te deixe livre para se comportar sem preocupações.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Pensando em tudo isso, selecionamos algumas peças essenciais para se inspirar e criar um look fashion para arrasar no festival sem deixar a diversão de lado.

Jeans

Jaquetas, saias, calças ou qualquer outra peça com o material são boas opções. Em peças mais largas, como as calças ‘mom’, o jeans é versátil e, em conjunto com uma bota coturno, adiciona um pouco do espírito de festival ao look.

Jeans é uma das principais apostas para compor o look para o RiR

Peças de couro

O couro (genuíno ou em material sintético reproduzindo o efeito) costuma remeter aos looks clássicos de estrelas e fãs de rock. Não é necessário pensar em um look tão elaborado se você já tem uma jaqueta, porque ela garante essa conexão. Em outras peças, o couro pode aparecer desde em botas, saias, vestidos ou acessórios. Em detalhes ou em itens maiores, ele garante um look perfeito para o festival.

A jaqueta de couro é peça chave para garantir um look sofisticado

Saia plissada

Pensando no conforto e estilo, as saias plissadas são atemporais e vão bem em todo tipo de combinação. Se optar por seguir à risca o DNA do Rock In Rio, aposte em modelos de saia em tons escuros ou terrosos. Não tem erro!

As saias plissadas são versáteis e trazem conforto para compor um look atemporal

Calças leves

Se você busca conforto e sofisticação, sabemos que as calças pantacourt ou clochard em tecidos leves são perfeitas para alcançar esse objetivo. Para o festival, são aposta para quem não pretende deixar as pernas a mostra. Agitação não vai ser um problema, já que as calças levem oferece exatamente o que você precisa em caso de animação e diversão. E energia não vai faltar, não é mesmo?

As calças leves dão o conforto necessário para curtir o RiR

Camisetas alongadas

Principalmente no final do festival, a disposição para pensar no que vestir começa a diminuir. Não está tão afim de montar um look tão elaborado? Aposte nas camisetas longas, e dê preferências para as de suas bandas favoritas. Afinal, não haverá melhor ocasião para usá-las. Elas deixam sua composição despojada, cheia de estilo e, sobretudo, não deixam a desejar no quesito conforto.

Leia mais: 5 tendências para criar looks de primavera

+ 4 peças para o dia a dia inspiradas no look preferido de Meghan Markle

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade