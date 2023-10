Roube o look: Silvia Braz pode te inspirar nesta primavera

Atualizado em 5 out 2023, 15h54 - Publicado em 6 out 2023, 08h49

Por Lorraine Moreira

Mãe, influenciadora, fashionista: são diversos os adjetivos para definir Silvia Braz. Nascida em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a famosa consolidou seu nome na criação de conteúdo por volta de 2010. Desde então, trilhou um caminho importante na moda e é reconhecida como uma das maiores de seu nicho em solo brasileiro. Inspirar-se em Silvia não é novidade, mas sempre é tempo de conferir uma seleção perfeita com suas produções. Neste roube o look, você pode se jogar no estilo da celebridade para uma primavera ainda mais linda,

Frescor e elegância

Não há como negar: alguns visuais são arrebatadores sem precisar de muito. É o caso do vestido vermelho junto de acessórios e um saltinho maravilhoso. A sensualidade e o glamour, desejados por tantos, são facilmente conquistados com essa opção.

Sofisticação com tons neutros

Alfaiataria é indispensável, pelo menos para quem procura peças atemporais, elegantes e modernas. Silvia Braz reconhece esse valor, e prova disso é vestir uma saia longa e um blazer que englobam o clássico com o atual. Para dar um toque a mais, não se esqueça do cropped e dos óculos.

Pronta para o ano novo

Não falta muito para o ano novo, e as espertas já estão em busca de sua produção para a virada – comprar antecipadamente garante preços mais baixos. Nessa lógica, inspirar-se na composição de Silvia Braz pode te ajudar: o combo vestido branco e salto delicado não tem erro!

