Rihanna mostrou as lingeries mais ousadas do desfile da Savage x Fenty

Ai, segura ansiedade! Rihanna já tinha, sozinha, mudado a forma como o mundo enxergava diversidade no mundo da beleza ao lançar a inclusiva Fenty Beauty. Agora, da mesma forma, ela reinventou completamente o conceito de “desfile de lingerie” com o show da Savage x Fenty, marca de roupa íntima criada por ela, armado recentemente, em Nova York, como parte da Semana de Moda. O resultado só poderá ser visto na próxima sexta-feira (20), quando o grande evento for ao ar no Amazon Prime Video (serviço de streaming da Amazon), mas já é possível ter um petisco!

Caridosa, Riri liberou o trailer a grande – e sexy! – festa, além de uma pequena seleção com os melhores e mais ousados looks do desfile. Com direito a funk brasileiro, o evento contou com as participações de gente como Gigi Hadid, Bella Hadid, Laverne Cox, Joan Smalls e Cara Delevingne.

O negócio foi tão sensacional que nem precisou de asas de anjo! Vem ver!

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–