Rihanna toca funk brasileiro em desfile grandioso de sua marca

Os fãs brasileiros da Rihanna estão em polvorosa depois do último desfile da Savage x Fenty, a linha de lingerie da grife da cantora. Isso porque a música “Malokera” – de Ludmilla, MC Lan, Skrillex e TroyBoi – fez parte da trilha sonora.

A música tocou enquanto diversas mulheres dançavam em uma estrutura enorme, montada ao fundo da passarela.

O desfile contou com uma produção grandiosa e fez parte da programação da Semana de Moda de Nova York. Ele poderá ser conferido, na íntegra, através do Amazon Prime Video – o serviço de streaming da Amazon. Ele entra no catálogo no dia 20 de setembro.

Confira o momento em que “Malokera” tocou no desfile da Savage x Fenty: