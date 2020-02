Que original! “O Diabo Veste Prada” vai ganhar versão musical da Broadway

Sim, segurem suas bolsas Chanel, o musical da Broadway baseado em “O Diabo Veste Prada” vai MESMO acontecer! Agora, segurem suas bolsas Louis Vuitton: o responsável pelas músicas será *apenas* Sir Elton John! Nada mal, hein?

A peça será mais uma adaptação do livro homônimo de Lauren Weisberger que, bem, foi a inspiração para o inesquecível-retrato-de-uma-geração-gerador-de-memes filme de 2006 protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, respectivamente, Miranda, Andy e Emily.

E, ó, de acordo com o jornal Chicago Tribune, já tem data de estreia e tudo:14 de julho de 2020 no James M. Nederlander Theatre, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde deve ficar em cartaz por cerca de um mês. A expectativa é que estreie nos palcos da Broadway, em Nova York, na temporada 2020-2021.

Apesar do elenco ainda não ter sido divulgado, a direção fica por conta de Anna D. Shapiro, vencedora do Tony de melhor diretora por “Álbum de Família”.

Se depender do quão amado é o filme, o musical deve ser um sucesso – e trazer muitos bons novos looks do dia para a gente se inspirar! E, sinceramente, que na versão teatral e atualizada, a Andy finalmente perceba o quanto o Nate (Adrian Grenier) é o típico “boy lixo” e invejoso sem a menor capacidade para celebrar as conquistas da namorada.