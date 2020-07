Pijamas estilosos para mudar o clima em casa ou até usar na rua

É só cair um pouco a temperatura que sair da cama pela manhã se torna um grande desafio. Afinal, depois de tanto tempo em quarentena, parece que o pijama virou uniforme. E que delícia de uniforme! Já que essas peças passaram a fazer parte também do nosso dia a dia, investir em opções confortáveis e bonitas agora é essencial. Acompanhando a tendência, diversas lojas de sleepwear se propuseram a criar versões inovadoras, com materiais e modelos diferentes – olha este tie-dye, súper em alta!

Mas não é de hoje que esse setor conquista seguidores fiéis. No final do ano passado, a influenciadora e empresária Kim Kardashian viu esgotar em poucos minutos as aconchegantes peças de uma coleção da sua marca Skims. Até pelas passarelas da alta-costura os pijamas já desfilaram. Em 2018, os icônicos vestidos-edredom da marca francesa Viktor & Rolf deram força ao movimento #preguiça. E o mais legal é que desde então as peças de seda, como conjuntos de calça e camisa, vestidos e até robes, ganharam as ruas, em uma inversão glamourosa que promete continuar na moda pós-pandemia.

1. Kimono, Renner, R$ 19,90.* – Compre aqui!

2. Máscara, Any Any, R$ 49,90.*

3. Vela, Océane, R$ 57.* – Compre aqui!

4. Blusa, Tommy Hilfiger, R$ 845.*

5. Meia, Renner, R$ 19,90.* – Compre aqui!

6. Almofada, Casa Riachuelo, R$ 79,90.*

7. Calça, C&A, R$ 79,99.* – Compre aqui!

8. Camisa, Intimissimi, R$ 499.* – Compre aqui!

9. Chinelo, Ugg, R$ 650.*

10. Blusa, Youcom, R$ 159,90.* – Compre aqui!

11. Prendedor de cabelo, Nuó, R$ 35.*

*Preços pesquisados em junho/2020, sujeitos a alteração

