Peças de moda fitness perfeitas para quem está se exercitando em casa

Em tempos de pandemia e isolamento social, com as academias fechadas em muitas cidades, uma possibilidade para parte da população foi passar a se exercitar em casa. Seja para manter o condicionamento físico em dia ou para controle da saúde mental, a atividade física é reconhecidamente como uma importante aliada para o nosso bem estar.

Para começar, além da disposição, você precisa apenas de roupas e calçados confortáveis e que permitam movimento. Mas também vale investir em peças específicas, que podem servir de incentivo para espantar a preguiça e dar o pontapé inicial para uma rotina fitness.

Aqui sugerimos algumas:

Imprescindível: tênis apropriado e confortável. Aposte em um modelo clássico, de cores básicas e versátil, que permita também o uso no cotidiano, como esse modelo preto e branco. Pra fazer bonito dentro e também fora de casa. | Clique aqui para comprar.





O azul turquesa aceso e vivo desse modelo vai trazer ânimo para o exercício em casa, além de destacar seus looks casuais do dia a dia. | Clique aqui para comprar.

Conjunto de top e legging para se exercitar com estilo, mesmo indoor: os recortes e a estampa gráfica trazem ares futuristas às peças. | Clique aqui para comprar.





As estampas coloridas e o detalhe de tule no top deixam as peças estilosas e modernas. | Clique aqui para comprar.

Estampa floral no conjunto para um look charmoso para malhação. Vai ser difícil não querer exibi-lo nas ruas também. | Clique aqui para comprar.

Para exercícios menos intensos e dias mais frios, aposte no moletom cropped da estilista Victoria Beckham em colaboração com a Reebok. Fique confortável e esbanje estilo. | Clique aqui para comprar.

A calça preta com elástico nas barras vale o investimento: além de versátil e atemporal, o zíper lateral deixa a peça mais sofisticada, podendo ser usada nas mais diversas ocasiões. | Clique aqui para comprar.