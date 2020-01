Para Kate Middleton, marrom é definitivamente a cor mais quente

Kate Middleton está apenas há três dias no Paquistão, local onde, ao lado do marido príncipe William, está em tour real, mas já foram tantos looks do dia (e você pode conferi-los aqui, aqui e aqui) que até parece mais tempo.

Leia Mais: Entenda o “vestido com calça” usado por Kate Middleton no Paquistão

Nesta quarta-feira (16), o casal real tirou do armário produções utilitárias (e com o desafio de não parecerem tão ~colonizadores~) e foi conhecer a cordilheira Indocuche (um dos lugares com mais geleiras do mundo), próxima da fronteira com o Afeganistão. De acordo com a Hello!, por lá, eles também visitaram a província Khyber Pakhtunkhwa, também percorrida pela Princesa Diana, em 1991, quando viajou sozinha para o país.

Para o passeio, a duquesa de Cambridge apostou em um look em uma cartela de cores composta apenas por tons terrosos, uma das grandes tendências de moda atual. No pacote, saia mídi marrom, coletes de couro da Really Wild, jaqueta, e botas de camurça. Brincos Missoma finalizaram a produção. Tudo muito chique e milimetricamente pensado para ficar incrível nas fotografias no local.

Segundo o Palácio de Kensington, um dos motivos da visita seria testemunhar, em primeira mão, os impactos do aquecimento global na geografia do lugar e impactos nas comunidades da região. Nos últimos anos, várias geleiras derreteram e causaram inundações graves e repentinas no lugar.

Por lá, eles também se reuniram com ativistas e conheceram o povo e as tradições da tribo Kalash, que conta atualmente com cerca de 3 mil pessoas. Animistas, eles acreditam que todos os elementos do cosmos (Sol, Lua, estrelas), natureza, seres vivos, e fenômenos naturais podem possuir sentimentos, vontades, desejos e inteligência.

Como presente pela visita, ganharam acessórios de cabeça adornados com penas de pavão. De acordo com a cultura local, as penas simbolizam liberdade, são usadas em rituais de dança e também servem como aviso para os muçulmanos de que os homens na área não acreditam em Allah.