Entenda o “vestido com calça” usado por Kate Middleton no Paquistão

Kate Middleton e príncipe William estão fazendo um tour real pelo Paquistão, país que faz parte do Commonwealth, (conjunto de nações que faziam parte do império britânico). Desde 2006 que o Paquistão não recebia a família real britânica, e por isso o mundo todo está de olho nessa viagem.

Desde que desembarcou em Islamabade, capital do país, Kate Middleton vem usando uma curiosa combinação de vestido e calça. Já foram, até o momento, três ocasiões em que ela optou por esse look para os compromissos oficiais.

–

Ao contrário do que se possa imaginar, essa combinação não é necessariamente uma exigência da cultura muçulmana – a maior parte da população paquistanesa é sim seguidora do Islã, do ramo sunita, e sim, por lá as mulheres se vestem de forma mais discreta.

Mas há registros da Princesa Diana, por exemplo, em visita ao Paquistão em 1991, usando vestidos normalmente, mostrando parte das pernas, sem problema nenhum.

–

A escolha de look de Kate Middleton tem mais a ver com uma homenagem à cultura local. Essa combinação de calça e túnica, ou vestido, é chamada de Shalwar kameez, e tradicional do sul da Ásia e da parte central do continente.

A calça é o shalwar, que pode ser bem larga ou mais ajustada – como as que tem sido escolhidas por Kate. Kameez, adivinha, é a parte de cima (qualquer semelhança com a palavra “camisa” não é mera coincidência), que pode ou não ter gola. No caso dos looks de Kate Middleton, se parecem mais com um vestido ou um casaco longo.

Esse Shalwar Kameez ainda tem um detalhe importante: é da cor da bandeira do Paquistão, ou seja, uma dupla homenagem ao país.

Esperta, a duquesa fica confortável e integrada ao modo de vestir dos anfitriões, ainda fazendo homenagens ao país e deixando o resto do mundo curioso para entender esse código de moda local.