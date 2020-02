No Paquistão, Kate Middleton monta look água-marinha com vestido + calça

Mais loira do que nunca, Kate Middleton desembarcou nesta segunda-feira (14) no Paquistão. Ao lado do marido Príncipe William, a Duquesa de Cambridge, durante os dias que ficará no país, deve se dedicar a conhecer pessoas da região, incluindo líderes locais, crianças e membros de instituições de caridade, como informou o Palácio de Kensington. De acordo com o comunicado, essa é uma das viagens mais complexas já feitas pela realeza por causa de preocupações logísticas e de segurança.

Com maioria muçulmana, o Paquistão é um país em que mulheres devem se vestir de forma mais coberta. Por isso, para a primeira aparição por lá, Kate optou por um traje local: o shalwar kameez, que nada mais é do que um vestido (ou túnica) usado por cima de uma calça. Em um belíssimo tom ombré de água-marinha, o da duquesa é uma criação da designer britânica Catherine Walker.

De acordo com a imprensa britânica, a escolha da produção seria uma homenagem à Princesa Diana, que era grande fã das criações da estilista, além de ter feito o primeiro tour real dela sozinha pelo país, em 1991 (Lady Di voltaria ao Paquistão em 1996 e 1997).

Para coordenar com o look tradicional, ela apostou em escarpins beges Rupert Sanderson e brincos exuberantes da marca paquistanesa Zeen.

O tour real britânico pelo país deve durar até o dia 18.