Transparência na Copenhagen Fashion Week: Como traduzir para a vida real

A Semana de Moda de Copenhage (Copenhagen Fashion Week) começou na segunda-feira (07) e acabou na última sexta-feira (11), e se tem uma coisa que ela ditou foram novas tendências! E uma delas, aliás, esteve presente em praticamente todas as passarelas, e até mesmo nos looks do street style: a transparência. Aqui, você confere os looks de destaque, e como traduzir a trend para a vida real.

De rendas à malhas, as marcas estabeleceram que este é o ano das peças semi-transparentes, fazendo a mostra do corpo humano a mais nova aliada da indústria da moda. A grife Roege Hove, fundada por Amalie Røge Hove, trouxe a transparência em diversas de suas peças, sendo apresentadas com elegância e classe. O que mais se destacou foi o vestido preto com alças finas, majoritariamente transparente, mas coberto na parte dos seios. Contudo, a grife também ousou com o seu top regata completamente transparente.

Já a Latimmier, que fez a sua estreia nesta Semana de Moda, utilizou a tendência a partir de malhas esburacadas que apresentavam uma tendência gótica e rockeira, com desenhos coloridos na parte de baixo e completa transparência por cima. Diversas outras grifes se apropriaram da transparência nos seus designs, como a Remain, Nicklas Skovgaard e Kernemilk. Contudo, cabe apontar que esta não é uma tendência totalmente inédita, fazendo parte do guarda-roupa há anos. Ainda assim, muita gente ainda tem receio de utilizar no dia a dia.

Inspirações de looks com transparência para o dia a dia

As peças transparentes sempre estiveram no mercado, mas eram vistas como ousadas demais para usar no dia a dia. Mas essa tendência está com tudo e existem alguns modelos para você aproveitar! A combinação clássica de segunda pele com transparência, por exemplo, ajuda a ter aquela sensação de leveza, mas sem mostrar demais.

Para apimentar o look, você pode usar uma jaqueta jeans para uma combinação street style ou, quem sabe, uma jaqueta de couro para as rocker girls! E, claro, não se deixe limitar pelo usual, você pode escolher uma segunda pele colorida ou cheia de brilhos e montar um look completamente extraordinário.

Você já pensou que a elegância e o romance podem ser refletidos por meio de uma peça transparente? As camisas com babados são perfeitas para um dia de trabalho, e ficam perfeitas com uma calça de cintura alta, mostrando apenas os braços.

Você não se sente confortável deixando tanta pele à mostra, mas ainda quer participar da tendência? Não desista! A sobreposição será sua maior aliada! Você pode investir em camadas para obter uma cobertura estratégica, como uma blusa transparente sob um top longo ou blazer. Uma das grandes tendências dos street wear, aliás, é utilizar uma peça transparente por baixo de uma camiseta gráfica.

Mas se você tem uma estética mais romântica, você pode optar por parear a peça transparente com um vestido.

E os vestidos transparentes?

No último ano, vimos um crescimento de vestidos transparentes estampados! Eles são perfeitos para quem se sente confortável em mostrar um pouco do corpo, mas ainda quer se sentir segura de si enquanto coberta pelas cores. E o melhor de tudo: há diversas opções de estampas, desde um estilo grunge até uma estética mais alegre.

Calças transparentes



Blusas e vestidos transparentes já são bastante usuais, mas que tal pensar de forma inovadora? Uma calça com tecido transparente pode parecer ousada demais, mas funciona perfeitamente com hot pants ou mesmo shorts. Se aproprie das cores e use peças que complementam essa ousadia, como jaquetas e blusas estilizadas.