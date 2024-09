Os 5 melhores looks de Blake Lively para você recriar no dia a dia

Ela é o momento! Mesmo após 19 anos de sua estreia nas telonas, Blake Lively continua sendo uma das atrizes mais cobiçadas de Hollywood. Seja por seus papéis icônicos na TV, cinema, ou por seu carisma que conquistou o público (e também o galã Ryan Reynolds), não podemos negar que a atriz também é um dos maiores ícones de moda desde os anos 2000.

E para você se inspirar na famosa, conhecida por interpretar personagens tão fashionistas quanto ela, separamos os 5 melhores looks de Blake Lively ao longo de sua carreira. Veja a seguir:

Um vez Serena, para sempre Serena

Aos 20 anos, Blake deu vida a uma de suas personagens mais emblemáticas e fashionistas. Foi durante seis temporadas do seriado teen “Gossip Girl”, que ela interpretou a carismática e milionária Serena van der Woodsen, conhecida por ter acesso a roupas e itens de luxo tão exclusivos quanto sua presença em eventos e bares no sofisticado bairro de Upper East Side, em Nova York.

Durante um dos episódios em que Serena frequenta a renomada Universidade de Brown, em Rhode Island, a it-girl decidiu apostar em uma combinação clássica de calça skinny e jaqueta estruturada para visitar o campus onde estudaria após se formar no ensino médio. Confira:

O visual traz Van Der Woodsen combinando uma jaqueta branca clássica com listras vermelhas da grife Ralph Lauren com uma camisa branca básica e calça skinny, duas tendências marcante de 2008.

Contudo, os destaques do visual ficam por conta das botas de couro de cano alto na cor preta, que complementaram perfeitamente a bolsa estruturada da grife Céline. Um clássico van der Woodsen!

A nova era de Blake Lively

Voltando a 2024, Blake segue servindo looks perfeitos, mesmo 20 anos após o seu debut na moda. Prova disso são os visuais super ousados durante a estreia e press tour da adaptação cinematográfica do livro “É Assim que Acaba”, escrito por Colleen Hoover e dirigido por Justin Baldoni.

Durante uma das premières, em Londres, a intérprete de Lily Bloom surgiu com um conjunto branco fabuloso que contava com pequenos ramos espalhados por seu comprimento.

E apesar do modelito ser comumente usado com camisas, tops e camisetas, Blake, segundo sua própria stylist, preferiu dispensar a peça superior e apostar no decote frontal do blazer, sem sutiã. Impactante e super moderno.

Boho Chic por NY

Se hoje falamos do estilo Boho Chic como uma das tendências de moda mais quentes para 2024, há 10 anos, em 2014, essa era uma das marcas mais registradas no estilo de Blake Lively.

Durante um passeio pelas ruas de Nova York, a atriz foi flagrada usando um casaco bomber estampado com formas geométricas que são a cara da tendência, inspirada em características do western e do boêmio hippie dos anos 70.

A it-girl ainda fez questão de incluir outros acessórios indispensáveis na tendência, porém com um toque de modernidade para o styling, como a bota de cano alto em textura de camurça e a bolsa transversal de couro em patchwork. Diva das tendências!

Macacão Mom jeans

Sabemos que Blake, além de atriz e uma fashionista exemplar, é também mãe de quatro filhos, frutos de seu relacionamento com o ator Ryan Reynolds. São eles: James Reynolds, de 10 anos, Inez Reynolds, de 8, Betty Reynolds, de 5 anos, e a caçula Betsy Reynolds, de apenas 2 anos.

Mesmo se dividindo entre estúdios, filmagens e os cuidados com os filhos, Blake deixa claro, em diversas entrevistas, que não abre mão do conforto e do estilo mesmo diante de uma rotina intensa.

Neste registro publicado em seu Instagram, em abril de 2022, a atriz aparece descontraída com um macacão jeans super descolado, acompanhado de uma regata branca super básica. Mas o que realmente chama a atenção são os acessórios que complementam o look, que possuem o DNA da estrela.

Com joias em formatos de flores coloridas e um coturno de couro preto com salto, a combinação ficou ainda mais prática e divertida para a ocasião.

Flores por todo lado

Ainda no clima do longa “É Assim que Acaba”, Blake foi fotografada no início de agosto com um look floral monocromático, que poderia ser facilmente usado por sua personagem no filme.

A calça de modelagem reta com estampas de flores é contrastada pelo scarpin clássico, que adiciona sofisticação ao visual, assim como a bolsa cravejada em formato de rosa. Apaixonante! E aí, qual é o seu favorito?

