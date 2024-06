Boho Chic: 3 looks com a tendência do último semestre de 2024

Desde que Chloé, Giambattista Valli e Stella McCartney apresentaram suas coleções na Paris Fashion Week, o boho chic se tornou a nova tendência de moda. Originado na contracultura dos anos 1960 e 1970, a estética é composta por visuais despojados e referencia o hippie, rock, folk e romântico moderno.

Boho vem de “bohemian” e significa boêmio. O estilo recebeu esse nome por ser inspirado nos artistas e escritores britânicos da década de 1920.

Isso não quer dizer que a estética não tenha influência de outras culturas. Na verdade, ele também traz referências do country e gipsy, o que pode ser observado nas modelagens longas e nos acessórios com pedras naturais e penas.

Estilo boho chic combina elementos boêmios com elegância

Saias longas, vestidos esvoaçantes e franjas marcaram o boho chic e, neste ano, voltam aos holofotes. O visual setentista aparece atualizado em produções práticas e elegantes, como a foto acima. A mulher usa uma roupa com modelagem ampla e costas abertas, além de uma bolsa de palha que remete ao artesanal.

Visual boho chic para eventos

Os vestidos brancos, aliás, são uma das principais peças usadas por quem traz o boho chic ao dia a dia. É que eles oferecem leveza, conforto e sofisticação, especialmente quando há recortes diferentes – o decote lateral exemplifica isso. Também é possível adicionar elementos de outras estéticas, como a sapatilha, para tornar a combinação mais contemporânea e criativa.

Estilo boho chic com colete e bota western

Entre as peças que dominam o guarda-roupa boho chic, o colete não pode faltar. Ele também faz parte do Portuguese Girl, tendência que combina estampas diferentes com calças listradas e babados. Outro ponto é a bota de cowboy, popular desde o ano passado, e que dá o tom de calçados que fazem parte da estética.

