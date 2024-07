Jaqueta Bomber: 3 looks ultrafemininos e descolados com a terceira peça

Nada como atualizar o look da temporada com uma jaqueta bomber, certo? Esse casaco é caracterizado pelo corte na altura da cintura, pela abertura frontal e, normalmente, por não possuir gola. Com sua capacidade de adaptação a diferentes estilos, a jaqueta foi tendência entre 2015 e 2016 e, se as fashionistas estrangeiras estiverem certas, voltou ao foco neste inverno.

A história dessa terceira peça é mais antiga: o casaco tem origem no ambiente militar.

Nasceu das flying jackets, criadas para os pilotos estadunidenses em 1917, porque as cabines ficavam abertas e eles precisavam se aquecer sem ter os movimentos comprometidos. Conforme o avanço das aeronaves, a jaqueta evoluiu, tornando-se mais leve e recebeu o nome “bomber“

Visual despojado com jaqueta bomber para eventos festivos

Se você está procurando o look perfeito para uma celebração informal à noite, a jaqueta bomber pode entrar naquelas composições mais criativas. O segredo está nos modelos coloridos e estampados, além de apostar em acessórios e outros elementos divertidos.

Jaqueta bomber com saia de cetim é a nova combinação estilosa

Quando o assunto é visual ultrafeminino, a jaqueta bomber também se adapta à estética.

A peça em couro, combinada com saia de cetim e outros elementos na cor rosa, traz ao visual um toque sutil que não só transmite esse estilo, como também comunica sua personalidade.

Look sofisticado com jaqueta bomber é perfeito para dias frios

Para mulheres com estilo elegante e moderno, a jaqueta bomber de couro também cabe no seu guarda-roupa. Aposte na terceira peça junto de outras peças em cortes mais retos, como a saia de alfaiataria, além de botas e acessórios em cores neutras.

