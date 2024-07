Looks com camisa branca: como usar a peça atemporal

Unindo história e sofisticação em uma única peça, a camisa branca é conhecida por ser um dos itens de vestuário mais clássicos e democráticos na história da moda.

Capaz de versatilizar e dar um toque polido ao visual, não é de hoje que a peça é conhecida por transformar qualquer look em uma boa proposta, independentemente da ocasião. Vai do escritório ao happy hour, e transita por todos os estilos!

Para te dar mais detalhes de como incorporar esse clássico item em seu guarda-roupa, conversamos com a consultora de moda e estilo, Ana Vaz, que traz dicas e sugestões de looks usando a camisa branca feminina. Veja só:

A história da camisa branca

Segundo Ana, inicialmente, a camisa branca ficou conhecida, principalmente, por compor os looks e combinações de pessoas de alto prestígio e relevância social. Anos mais tarde, este prestígio deu lugar à composição dos uniformes militares durante a Primeira Guerra Mundial, tendo seu uso estritamente direcionado aos homens.

“A peça de colarinho engomado, num estilo mais parecido com a camisa posteriormente usada nos ternos masculinos do século XX, indicava que seu dono não fazia trabalhos braçais e que tinha dinheiro e criados para lavar suas peças com frequência. Ela foi estabelecida como parte do vestuário feminino no século XX”, conta a especialista e consultora de estilo e imagem.

Mas foi graças à estilista francesa Coco Chanel, durante a década de 1920, que os rumos (e o público) da clássica camisa branca social mudaram de vez.

Foi inspirada nos mesmos uniformes militares que a estilista foi, aos poucos, incorporando a peça em algumas de suas centenas de coleções para o público feminino.

“A camisa branca é um dos itens que se tornou um símbolo de ruptura da mulher em papeis de gênero e vestimenta tradicionais deste tempo. Mas vale destacar que esta simbologia se dá entre as mulheres da elite, uma vez que outras presenças femininas, de classes trabalhadoras, utilizavam seus uniformes”, enfatiza.

Como escolher uma boa camisa branca?

Para garantir o poder de versatilidade em diversos looks usando a camisa branca, Ana explica que o ideal é investir em uma peça de boa qualidade e estrutura.

“O interessante é escolher as peças que apresentam uma gramatura de tecido um pouco mais espessa. Isso vai garantir que ela permaneça mais resistente a impactos, lavagens, etc”, conta.



Veja as principais dicas para adquirir uma boa camisa branca

“E, claro, ficar atenta, por exemplo, aos detalhes mais essenciais:uma boa camisa deve ser do tamanho adequado ao corpo. Além disso, os botões devem ser bonitos e bem costurados, os pontos de costuras firmes e retos, assim como o colarinho, que deve permanecer encaixado e firme”, pontua Ana.

Como combinar looks usando camisa branca?

Camisa branca + sobreposição

Perfeito para encontros casuais ou eventos corporativos, a sobreposição utilizando a camisa branca poderá tornar o seu look mais sofisticado.

“O legal da camisa branca é que não existem restrições para seu uso. Ela vai ao trabalho acompanhada de terninhos, calças sociais ou jeans, à praia ou eventos informais”, revela Ana.

Entre as opções para sobreposição estã suéteres, coletes, jaquetas e cardigãs, que poderão ser posicionados nos ombros ou próximos ao pescoço, dando um toque especial.

Camisa branca + calça casual

Se você não abre mão do conforto e praticidade de uma boa calça jeans, saiba que esta combinação é um match perfeito em looks de trabalho ou eventos casuais.

Ao combinar a camisa branca com um jeans, opte por tons que sejam componentes e aliados de outras peças presentes no look, como camisetas, sapatos e outros acessórios. Calças de modelagem skinny ou reta podem combinar bem com camisas de modelagens maiores, como as com mangas bufantes ou a camisa branca oversized.

Por fim, para looks com calças mais largas, apostar em modelagens mais clássicas e ajustadas pode trazer mais consistência ao visual.

Camisa branca como vestido

Para aquelas que possuem uma camisa branca com modelagem e tamanho maiores, eis aqui uma opção moderna e inventiva para usar em eventos mais festivos.

Utilizando um cinto, corset ou até mesmo alfinetes de segurança, você poderá estilizar um belo vestido ou bata usando apenas uma camisa branca, dando destaque para a cintura.

E para esse look não te deixar na mão, uma boa dica é usar um shorts ou meia-calça na cor da pele, para não evidenciar as peças ou partes íntimas.

Camisa branca com shorts

Em dias mais quentes, os shorts poderão ser os melhores aliados da camisa branca para looks mais despojados e casuais. Os shorts em modelos esportivos, como shorts de corrida e ginástica, poderão trazer um toque de ousadia e street wear.

A peça, claro, também funciona com o queridinho shorts jeans e outro item que está em alta: o tênis branco.

Agora, se você prefere manter o tom de sofisticação e delicadeza, aposte em modelos de alfaiataria, como as bermudas e os shorts de tecido.

Looks com camisa branca oversized

A camisa branca oversized é outro destaque da moda, e funciona bem em várias ocasiões. Para o trabalho, você pode optar por utilizar a peça no lugar do blazer.

E então, vai usar a sua camisa branca hoje?

