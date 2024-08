Emily em Paris: os melhores looks da 4ª temporada

A primeira parte da 4ª temporada de Emily em Paris estreou no último dia 15, e já está dando o que falar nas redes sociais: e não só pelas confusões românticas da protagonista! Os looks, mais uma vez, vieram cheios de cor, brilho e charme. Vamos dar uma espiadinha em alguns dos melhores?

Melhores looks da 4ª temporada de Emily em Paris

Sabemos que nem sempre dá para se inspirar em Emily quando o assunto é moda – inclusive, muitas de suas produções foram criticadas em temporadas anteriores. Nesta, no entanto, a personagem exibiu opções mais pé no chão, que podem sim ser copiadas no dia a dia.

Terno de alfaiataria azul

A alfaiataria é sempre uma opção elegante para o trabalho ou ocasiões que pedem maior formalidade, mas dá para dar um toque criativo através da cor: o azul royal é atemporal, vibrante e está em alta.

Look listrado

Como não amar o conjuntinho listrado em vermelho e branco? Tanto a estampa quanto a alfaiataria são clássicos, mas a cor e o chapéu dão um toque divertido – perfeito para uma tarde de calor.

Trench coat vermelho de couro

Difícil imaginar um look para o trabalho com um trench coat vermelho de couro? Sabemos! Mas a combinação com a camisa preta e branca e a gravata floral de fundo escuro funcionou, e poderia facilmente marcar presença em ambientes profissionais mais descontraídos.

Não é o seu caso? A produção ainda assim seria bem-vinda para um passeio naquelas noites em que o frio é maior.

Camisa de babados com saia de couro

Os babados estão em alta, e ficaram lindos nesta combinação de camisa com saia de couro verde!

Daria facilmente para usar nos escritórios mais formais, apenas substituindo a parte de baixo por uma saia midi ou calça.

Conjunto verde com bolero rosa

O casaquinho rosa (uma espécie de bolero) deixou o conjunto verde de estampa floral mais criativo e romântico. Apesar de não sugerirmos usar no trabalho, a ideia é bem interessante para desfrutar de tardes de sol com estilo.

Look monocromático amarelo

O amarelo costuma gerar certo receio em quem não está acostumado a vestir cores vibrantes, mas pode render looks bem interessantes, como essa composição de Emily! Divertida e confortável para aquelas tardes em que a temperatura está amena.

Lookinho clássico

A produção acima pode dar a sensação de muito caricata, mas vale se inspirar em vários de seus elementos! O vestido de estampa clássica em amarelo e preto vai bem com o casaco ao estilo Chanel, assim como a gravata amarela.

