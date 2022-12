As 10 cidades mais caras do mundo para viajar

Viagens internacionais são um sonho comum, no entanto, alguns dos locais mais badalados são também os que mais sobrecarregam o orçamento – e, muitas vezes, acabamos descobrindo apenas quando já estamos no destino. Uma boa pedida para não ter surpresas é ficar de olho no Worldwide Cost of Living Index, um ranking anual que revela quais são as cidades mais caras do mundo. Neste ano, o primeiro lugar ficou com Nova York.

O ranking deste contou com dois empates: Hong Kong, região administrativa chinesa, e Los Angeles, nos EUA, na quarta posição, e, na décima, Copenhague, na Dinamarca, e Sydney, na Austrália. Mesmo não aparecendo no top 10, Caracas, na Venezuela, foi a cidade com a maior inflação do ano. Istambul (Turquia), Buenos Aires (Argentina) e Teerã (Irã) também tiveram índices altos. Abaixo, veja as 10 cidades mais caras do mundo em 2022.

Nova York: 1° lugar

Singapura: 2° lugar

Tel Aviv (Israel): 3º lugar

Hong Kong (China): 4º

Los Angeles (EUA): 4º lugar

Continua após a publicidade

Zurique (Suíça): 6º lugar

Genebra (Suíça): 7º lugar

São Francisco (EUA): 8 lugar

Paris (França): 9º lugar

Copenhague (Dinamarca): 10º lugar

Sydney (Austrália): 10º lugar