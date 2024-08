Quais são as 10 peças que nunca saem de moda?

Você precisa investir nestes 10 itens de moda! Eles são atemporais, compõem diferentes looks e te ajudam a economizar dinheiro por nunca saírem de moda.

Essas peças sobrevivem às tendências e são encontradas sempre nas lojas. “Permanece no nosso guarda-roupa por décadas”, diz Camila Cavalcante, consultora de moda e estilo e fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcanti.

Para garantir a durabilidade, porém, é essencial que sejam de alta qualidade. “Confira as costuras, o tecido, se os botões estão bem presos e o caimento”, indica Camila. Quando o caimento não é bom, certamente significa que o acabamento está ruim.

Agora que você já sabe dessas informações, descubra quais são as peças que nunca saem de moda.

Roupas e acessórios atemporais que você precisa ter no guarda-roupas

Camisa branca

A infinidade de maneiras que você consegue usar a camisa branca é o que faz dela um sucesso. Amarrada, para dentro, como terceira peça estão entre as formas de vesti-la.

O melhor é a possibilidade de adaptar para seu gosto. “O estilo é o que faz você diferente das demais pessoas“, define a consultora de moda. “Se você der a mesma camisa branca para pessoas diferentes, cada uma vai montar o look de acordo com seu estilo e personalidade, usando diferentes combinações e complementos”, explica Camila.

Enquanto uma mulher clássica vai combinar a camisa com a calça de alfaiataria e um scarpin, uma mulher casual combina com um jeans e um tênis e outra mais criativa pode combinar fazendo uma sobreposição em um look mais moderno, exemplifica a profissional.

Vestido preto

O vestido preto é uma das peças de moda mais clássicas de todos os tempos. Entre as roupas básicas e essenciais, ele é destaque para quem não dispensa saídas noturnas ou ama levar o look do dia para a noite sem esforço.

Modelos mais justos transmitem sensualidade, enquanto os mais soltos passam a sensação de conforto e são melhores para quem prefere opções menos sexy.

Cinto fino e preto

Muitas vezes esquecidos, os cintos são responsáveis por quase “terminar o visual”. Os mais finos são perfeitos para quem é mais minimalista, enquanto os mais grossos chamam mais atenção.

Calça jeans reta

Basta um jeans de qualidade e você conseguirá compor produções diversas por uma vida inteira. Escolher um modelo com bom corte, lavagem básica e reto e será possível ir para encontros, festas ou compromissos sérios.

Opte por uma cintura média e um tamanho que não seja muito folgado ou apertado, pois estas características estão sempre ligados a modismos.

Jaqueta de couro

Não é de hoje que a jaqueta de couro está presente no guarda-roupa feminino. Fazem quase 100 anos que essa terceira peça ganhou o coração de pessoas com estilos completamente diferentes. Ela torna o look mais estruturado e vai bem em composições minimalistas ou mais punks.

Óculos de sol

Os óculos são o único acessório que vão no rosto – e isso dá dimensão de seu poder. Responsável por aumentar a complexidade do visual, ele é a saída para quem deseja uma imagem ainda mais impactante.

Prefira um modelo básico, de tamanho médio e cor neutra, e escolha uma opção de qualidade. Afinal, o óculos proporciona saúde e a decisão de comprar um que não te proteja adequadamente pode prejudicar a sua visão.

Blazer reto

Seja para looks de escritório ou produções noturnas, o blazer reto é capaz de elevar o visual. O segredo para a peça não ficar datada está na escolha do modelo. Nem oversized, nem justo demais: o tamanho médio é perfeito para durar.

Salto preto

Sandália de tira, bota ou scarpin preto são sapatos para os mais diversos eventos e valem cada centavo porque sobrevivem ao tempo.

Bolsa de couro

A bolsa adiciona narrativa ao look. Parece exagero, mas é que elas dão indício de sua personalidade e até da sua rotina. Se você passa o dia em casa, por exemplo, uma menor é a mais indicada. Agora, para quem passa muito tempo na rua, bolsas maiores são mais indicadas. Independentemente do seu caso, o couro é uma boa escolha porque é um material que dura muito e vai bem com outras peças facilmente.

Acessórios de qualidade

Não é exatamente uma novidade que os acessórios elevam seus looks. Propostas básicas ou mais elaboradas se beneficiam deles porque eles trazem seu estilo para jogo e aumentam a complexidade do look.

Embora sejam mais caros, comprar acessórios pelo menos de prata é indicado por dura mais tempo. Além disso, ao comprar uma bijuteria, é provável que em pouco tempo ela quebre ou perca a cor.

Onde comprar?

É possível comprar peças de qualidade por um preço menor em brechós. Também existe a alternativa de pagar a mais em lojas que ofereçam essa qualidade e, por isso, durem mais.

