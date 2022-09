6 tendências de beleza da New York Fashion Week 2023

A New York Fashion Week com as referências de primavera/verão para o próximo ano já está entre nós. A semana de moda nova iorquina está cheia de referências que devem ditar regra nos próximos meses. Enquanto ainda estamos em 2022, o mundo fashion está em 2023. Para te manter atualizado do que está rolando, selecionamos 6 tendências de beleza, cabelo e maquiagem para ficar de olho.

Batom vermelho

Os lábios vermelhos foram os protagonistas na beleza de Carolina Herrera e Christian Siriano (que arrasou na beleza retrô com o combo vermelho com brilho, olhos gatinho e coque baixo). A pele das modelos foram trabalhadas de uma forma bastante natural, em um contraste que destaca ainda mais a boca.

Pele “natural”

Como citamos acima, Carolina Herrera e Christian Siriano focaram em uma pele bem natural, praticamente sem base. Proenza Schouler, Fendi e Monse também entraram nessa tendência, que tem se tornado cada vez mais popular nas passarelas e na internet. A ideia é um rosto com um ar bem fresco, glow, quase sem maquiagem.

Sleek Hair

O sleek hair segue firme e forte. O penteado deixa os fios bem retos e rentes ao couro cabeludo, e com um aspecto molhado. De fato, é uma ótima forma de tirar o foco do cabelo e jogar na roupa. Na New York Fashion Week 2023, as grifes Carolina Herrera, Jason Wu, Christian Siriano, Aknvas e Proenza Schouler aderiram ao estilo.

Sombra alongada

A sombra puxada para as têmporas, bem esfumada e marcante, apareceu nos desfiles da Badgley Mischka e Who Decides War. Com cores bem vibrantes, a proposta vista na passarela é usar apenas uma cor, sem brilho ou cintilância, criando um olhar intenso.

Ondas, ondas e mais ondas

Os cabelos ondulados e com aspecto natural vieram para ficar. As madeixas com a vibe de livres, leves e soltas dominaram as passarelas das grifes Lela Rose, Ulla Johnson e Area. Enquanto na Lela Rose as modelos desfilaram com ondas impecáveis, as da Ulla Johnson apareceram com um visual mais natural, com fios menos alinhados.

Tranças estão com tudo!

As tranças apareceram nos desfiles da Coach, Kim Shui e também Area. A marca da americana com ascendência chinesa Kim Shui trouxe o penteado de uma forma poderosa, em grandes coques e rabos de cavalo. Já as modelos da Coach e Area usaram as tranças de um jeito mais minimalista.