8 inspirações para usar e abusar da jaqueta corta vento

A jaqueta corta vento é frequentemente associada a uma blusa esportiva, sempre acompanhando atletas. Ela é ótima para andar de bicicleta, fazer trilhas e outros exercícios ao ar livre que pedem uma peça leve, mas que ainda garanta conforto térmico em qualquer temperatura. Uma curiosidade é que ela surgiu em 1970 e foi criada pela Nike exatamente com essa finalidade. Mas isso não significa que tenha ficado restrita a este universo: nos últimos anos, a peça ganhou espaço no dia a dia, e passou a fazer parte de diversos looks.

Como o nome sugere, a ideia dessa jaqueta é, literalmente, cortar o vento e te proteger, mantendo a temperatura do corpo. Além disso, é também uma excelente opção para os dias úmidos, pois tem um tecido à prova d’água. Todos os elementos para se tornar uma peça indispensável no armário. Na dúvida, vai de corta vento que não tem erro! Abaixo, separamos inspirações para se apaixonar por ela!

Básica e oversized

As jaquetas corta vento são popularmente conhecidas por cores intensas, mas não é todo mundo que curte essa pegada colorida. É uma blusa muito bem-vinda para aqueles dias indecisos, quando faz calor, frio e ainda chove (alô, São Paulo, estamos de olho em você!). Só amarrar na cintura ou levar na bolsa, que dá para se proteger das mudanças climáticas inesperadas. Como vemos na foto, o modelo oversized preto deu uma outra cara para o look com top cropped e calça jeans.

Com alfaiataria

Para deixar o visual mais moderno, vale apostar na combinação da jaqueta corta vento com a calça de alfaiataria – seja ela mais tradicional, ou no modelo pantacourt, que fica ainda mais descolado.

Jaqueta corta vendo com saia

Achou que as inspirações iam ser apenas com looks óbvios? Não, também temos uma forma de usar a peça com saia ou vestido, especialmente no comprimento midi, que tem uma leitura mais elegante. Novamente, a jaqueta rouba a cena com o look pretinho nada básico.

Com salto alto

Acredite, a corta vento também faz um contraponto bastante interessante com itens mais sensuais do guarda-roupas, como salto alto e fino.

Para quebrar o monocromático

Como citamos, a corta vento costuma ser colorida e, neste caso, ela vira a protagonista do look. Seguindo uma linha mais esportiva, com uma bermuda biker e uma tênis, essa produção facilmente pode ser usada para praticar algum esporte ou para algum passeio que exija uma roupa confortável.

Esportivo da cabeça aos pés

Um conjunto a cara dos anos 1980. Se há alguns anos essa produção estava associada apenas aos exercícios, hoje em dia é possível usar em qualquer ambiente com pegada casual. Os conjuntinhos esportivos estão em alta, afinal, são muito confortáveis de usar.

Pegada moderna

Cores, paetês e tecidos holográficos, a corta vento também pode ser futurista! Já pensou em usar a peça com sandálias plataformas? Temos aí a prova de que a jaqueta consegue deixar o visual moderno, não importa o que esteja usando por baixo.

Look fashionista

Hailey Bieber levou a corta vento para outro patamar quando usou uma versão da peça que é um vestido. Ela apostou em uma jaqueta bem colorida com um tênis branco e uma mochila marrom. Parece extremamente confortável.

Já está pronta para investir em uma corta vento?