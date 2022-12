Moda de novela: o estilo e looks das personagens de ‘Cara e Coragem’

Mesmo que o enredo não tenha te empolgado, uma coisa é fato: a novela Cara e Coragem traz personagens femininas fortes, e com estilos que podem – e de fato conseguem – inspirar os looks da vida real. Vamos conhecer um pouco mais daquelas que estão dando o que falar nas redes sociais?

Pat (Paolla Oliveira)

A Pat, personagem de Paolla Oliveira, tem um estilo moderno e mais casual, mas sem deixar de lado uma pitada de sexy – principalmente com os vestidos e tops com recortes estratégicos. Outros destaques são o uso de tecidos tencológicos e acessórios gráficos, que dão um toque especial e criativo.

Clarice (Taís Araujo)

Já Clarice é uma inspiração e tanto para quem gosta de um ar mais requintado, mas ainda assim com uma pitada de sensualidade. No seu guarda-roupa, se destacam os bodies, a cintura alta (tanto em saias quanto em calças), tecidos nobres, mas sexy, como o couro e a seda, e cores sóbrias. Os acessórios são quase sempre dourados, que reforçam a elegância.

Anita (Taís Araújo)

Bem diferente de Clarice, a outra personagem vivida por Taís Araújo tem um toque criativo, moderno e cheio de tendências. É comum vê-la com peças com algum tipo de trabalho manual, como bordados e crochê, muitas cores e estampas. Os comprimentos curtos também são frequentes, e seu estilo tem tudo a ver com o verão! Já nos acessórios, brincos grandes, bolsas divertidas e uma pegada manual, quase que de artesanato.

Martha (Claudia Di Moura)

Agora, se você quer mesmo é uma inspiração para fazer bonito nos looks profissionais, Martha é a personagem certa! Estilosa e elegante, ela usa e abusa das camisas em tecidos molinhos e nobres, como o cetim de seda, e as calças de cintura alta, que deixam a silhueta equilibrada. Suas cores favoritas também reforçam a pegada clássica: vemos muito verde escuro, neutros e azul.

Jéssica (Jeniffer Nascimento)

Jéssica teve o seu look inspirado em bonecas, com roupas muito coloridas e com recortes incomuns, com um ar divertido. Pode não ser a melhor pedida para o escritório, mas com certeza funciona para os momentos de lazer, sobretudo nos dias quentes de verão.

E então, qual a sua favorita? Conte nas redes sociais!